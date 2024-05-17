لوكلير الأسرع في تجارب إيمولا



إيمولا (رويترز)



حقق شارل لوكلير سائق فيراري أسرع زمن بسيارته المحدثة في التجارب الأولى لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفريق الإيطالي على أرضه في حلبة إيمولا التي شهدت صعوبات كثيرة أمام ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات.

وسجل السائق القادم من موناكو، الذي يخوض السباق على أرضه الأسبوع المقبل، أسرع لفة على حلبة إيمولا إنزو إي دينو فيراري خلال حصتي التجارب في أجواء مشمسة، وأنهى الحصة الثانية بزمن قدره دقيقة واحدة و15.906 ثانية.

وجاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثاني في التجارب الأولى، بفارق 0.104 ثانية عن لوكلير، وأيضاً على الإطارات اللينة، لكن أوسكار بياستري سائق مكلارين كان الأقرب من فرستابن للمركز الثاني في التجارب الثانية بفارق 0.192 ثانية عن لوكلير.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث في التجارب الأولى لكن يوكي تسوندا سائق فريق آر.بي حقق المفاجأة في الثانية واحتل المركز الثالث.

واحتل فرستابن، متصدر بطولة العالم والفائز بأربعة من ستة سباقات حتى الآن، المركزين الخامس والسابع على الترتيب بعد خروجه عن المسار في الحصتين.

وقال السائق الهولندي «يوم صعب، واجهت صعوبات لتحقيق توازن جيد، ولا يوجد شعور بالراحة حقاً في السيارة، وتدور كثيراً، ولدينا بعض الأشياء التي يتعين علينا النظر فيها بسبب اليوم بالتأكيد، لقد كان يوماً سيئاً وليس مريحاً حقاً، كذلك الركض في المسافات الطويلة كان سيئا حقا، لذلك من المؤكد أن هناك بعض الأشياء التي يتعين علينا تحسينها إلى أردنا أن نكون قادرين على المنافسة غداً».

واشتكى السائق الهولندي، الذي تأخر عن لوكلير في التجارب الأولى بفارق 0.250 ثانية و0.541 ثانية في التجارب الثانية، عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق من عدم تماسك إطاراته وخرج عن المسار عدة مرات ودخل على العشب والحصى في أكوي مينيرالي.

وقال فرستابن، الذي أبدى غضبه أيضاً من لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي وقف في طريقه في مرحلة ما، «الأمر صعب للغاية يا رجل، هذه المرة فجأة الإطارات الأمامية انقبضت كثيراً، ولم تتماسك وكادت السيارة أن تدور حول نفسها».

ودارت سيارة هاميلتون سائق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات والذي ينافس في إيطاليا للمرة الأولى منذ الإعلان عن انتقاله إلى فيراري الموسم المقبل، حول نفسها على العشب عند نفس المنعطفات قبل 22 دقيقة من النهاية، لكنه تمكن من الاستمرار.

واحتل السائق البريطاني المركز الرابع في التجارب الثانية.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين، الفائز بسباق ميامي في أول فوز له في مسيرته، في المركز الثامن و12 في حصتي التجارب.

وتسبب أليكس ألبون سائق وليامز في رفع الأعلام الحمراء لفترة وجيزة عندما ابتعد عن المسار ودخل حارة الصيانة في وقت مبكر من حصة التجارب، وقال الفريق إن المحرك توقف عن العمل، بعد أن تجاوز الرصيف، ويجري التحقيق في السبب.

وعاد الشاب البريطاني أوليفر بيرمان إلى سباقات «الفورمولا- 1» بعد أن حل محل المريض ساينز في سباق جائزة السعودية الكبرى، ليحل هذه المرة محل كيفن ماجنوسن في فريق هاس في التجارب الأولى كجزء من ست جولات مماثلة هذا العام.

وجاء بيرمان في المركز 15 فيما كان زميله نيكو هولكنبرج الأخير.

وقال آياو كوماتسو رئيس فريق هاس «مرة أخرى، قام (بيرمان) بعمل جيداً للغاية، إنه هادئ ويدرك ما يحتاجه لتحقيق النجاح في كل حصة تجارب ولفة، إنه قادر على استيعاب المعلومات بسرعة كبيرة سواء من نفسه أو من ردة فعل المهندس. لذلك مرة أخرى لا يمكنني لومه اليوم، لقد قام بعمل رائع».