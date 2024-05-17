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الرياضة

كين يغيب عن المباراة الأخيرة للبايرن

كين يغيب عن المباراة الأخيرة للبايرن
17 مايو 2024 23:58

 
ميونيخ (أ ف ب)

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يغيب قائد المنتخب الإنجليزي وهدافه هاري كين عن المباراة الأخيرة لفريقه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم السبت على أرض هوفنهايم بسبب إصابة في ظهره، وذلك وفق ما أعلن مدربه توماس توخيل.
وقال توخل إن هاري يخضع للعلاج الطبي عند طبيبه الخاص. لم يعد هنا في ميونيخ، كاشفاً أن مشاركته في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في السادس من مايو ضد ريال مدريد الإسباني الذي فاز في الوقت القاتل 2-1 وتأهل الى النهائي، كان فيها بعض المخاطرة.
وأصيب ابن الثلاثين عاماً في ظهره قبل لقاء الإياب ضد ريال مدريد واضطر الى ترك الملعب في الدقيقة 85 حين كان فريقه متقدماً 1-0 وبالتالي متأهلاً الى النهائي، قبل أن يتبخر الحلم بتلقيه هدفين في الوقت القاتل.
وغاب كين عن مباراة الدوري في المرحلة الماضية ضد فولفسبورج، حيث فاز بايرن 2-0، وغيابه أيضاً عن لقاء الجولة الأخيرة يعني أنه لن يتمكن من تعزيز رصيده البالغ 36 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، وبالتالي الوصول الى الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف في الدوري خلال موسم واحد والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41 موسم 2020-2021).
وسيكون على كين الوصول إلى كامل جاهزيته مع بقاء ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا على أرضها وحيث تخوض إنجلترا مباراتها الأولى في 16 يونيو ضد صربيا في جيلسنكيرشن.
وينضم كين الى لائحة طويلة من الغائبين عن بايرن في مباراته الأخيرة للموسم والتي تضم لوروا سانيه، جمال موسيالا، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، الفرنسي كينجسلي كومان، البرتغالي رافايل جيريرو وسيرج جنابري.
وبعدما حسم باير ليفركوزن اللقب الأول في تاريخه منذ فترة، يدخل بايرن المرحلة الختامية وهو في الوصافة لكن بفارق نقطتين فقط عن شتوتجارت الثالث الذي يلعب على أرضه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

 

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
هاري كين
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