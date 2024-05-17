كلوب يدعم إلغاء «الفار»



لندن (د ب أ)



أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه لفريق وولفرهامبتون في مسعاه لإلغاء العمل بنظام تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، لأن المسؤولين ليسوا قادرين على استخدامه بشكل صحيح.

وتقدم وولفرهامبتون بمقترح يوم الأربعاء الماضي يدعو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتصويت على إلغاء العمل بهذا النظام في اجتماع الرابطة السنوي.

وبينما علمت «بي.أيه.ميديا» أن مسؤولي ليفربول لا يدعمون إلغاء «الفار»، يعتقد كلوب، الذي يتحدث بحرية لأنه يستعد للرحيل عن النادي، بعد أن قضى ثماني مواسم ونصف الموسم، أنه إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح، فإن الأمر لا يستحق الإبقاء عليه.

وقال: لا أعتقد أنهم سيصوتون لإلغاء «الفار»، أعتقد أنهم سيصوتون بشأن كيفية استخدامه، لأن هذا بالتأكيد غير صحيح، أتفهم هذا.

وأضاف: بالطريقة التي يستخدمونها به، سأصوت ضدها، لأنهم غير قادرين على استخدامه بالشكل الصحيح، ولا يمكنك أن تغير الأشخاص، هذا أكيد، أنت بحاجة لهم، لذلك، نعم، سأصوت على إلغاء «الفار».

وكان جاري أونيل، مدرب وولفرهامبتون، واضحا بشأن موافقته على رؤية مسؤولي النادي فيما يتعلق هذا الأمر، مفضلا التخلي عن تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل قاطع.

وقال: عندما بدأ العمل به، كنت أعتقد أن سيكون له فائدة كبيرة على المباراة والحكام، ولكن بشكله الحالي، سأكون سعيدا للغاية لإلغائه.

وأضاف: لم يساعد في تحسين تجربة الجماهير، أتواجد في ملعب مولينكس مرة كل أسبوعين، وأرى رأي الجماهير واضحاً جداً، هناك طاقة سلبية تجاه تأثيره على تجربة مشاهدة الفريق. إذا كنا سنترك الوضع كما هو- وأنا بالتأكيد من مؤيدي التخلص منه - فإنه يحتاج لتحسين جذري.

أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، هو اسم كبير آخر، سيكون سعيدا لو تم إلغاء التجربة، ولكنه لا يتوقع أن يصبح هذا التحرك حقيقياً.

وقال: أقول دائما إنني لست من مؤيديه، ولكن لا أعتقد أنهم سيتراجعون، لقد مضوا في هذا الطريق كثيراً، وينبغي أن يطبقوه عندما يمكن للتكنولوجيا أن تضاهي التوقعات، ولا أعتقد أن هذا هو الوضع حاليا، أنت بحاجة إلى هذا الانتظار السخيف لمدة ساعة للنظر في تلك الصور المشوشة وبعض الخطوط. ويبدو أن نوتنجهام فورست من بين الحلفاء المحتملين لوولفرهامبتون، حيث أعلنوا عن مخاوفهم علنا الشهر الماضي. ونشر فورست بياناً غاضباً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الخسارة أمام إيفرتون في أبريل الماضي، وذكر أن النادي يدرس خياراته، بعد أن حدث تنازع على ثلاثة قرارات، وفي النهاية لم تحتسب لمصلحة الفريق، وأشار إلى أن مسؤول الفار كان مشجعا لفريق لوتون الذي يصارع نوتنجهام فورست على البقاء.

من المعروف أنهم لم يحددوا موقفهم، وقال نونو إيسبيريتو سانتو: سواء قاموا بإلغاء فار أم لا، فأنا لست واثقا من أن هذا هو الطريق الأفضل، ما نريده لهم هو أن يتحسنوا.

وأضاف: شخصياً، أعتقد أنه كان ينبغي عليهم أن يقوموا بعمل أفضل هذا الموسم، كلنا نتفهم أن الأخطاء من الممكن أن تحدث، ولكنك تجلس على كرسي ولديك إمكانية الوصول للصور ويمكنك إعادتها، كل هذه الأشياء، كان ينبغي عليهم أن يفعلوها بشكل أفضل.

في نيوكاسل، دافع إيدي هاو، المدير الفني، عن إطار عمل أكثر تقييدا للفار، وقال: أنا أحبه فيما يتعلق بالتسلل، لأنني أعتقد أن هناك تقريبا بعض اليقين فيما يتعلق بهذا القرار، ولكن بالنسبة لبقية الأمر أعتقد أن القرار يتعلق برأي شخص ما.

وأضاف: أفضل أن تكون هذه القوة مع الحكم الذي يتواجد في أرض الملعب.