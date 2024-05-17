الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منديل العقد الأول لميسي بمليون دولار

منديل العقد الأول لميسي بمليون دولار
18 مايو 2024 00:19

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشافي.. رسالة «الهدوء والثقة»!
20 مليون يورو.. تكلفة إقالة تشافي!


أعلنت صالة مزادات «بونهامز» البريطانية بيع المنديل، الذي وقع عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة في عام 2000، مقابل 760 ألف جنيه إسترليني (965630 دولار).
وتوقعت صالة بونهامز في البداية أن يتراوح سعر المنديل ما بين 300 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني. وبدأ المزاد عبر الأنترنت من يوم 8 مايو واستمر حتى اليوم الجمعة.
ذكر بونهامز: «المنديل غير تاريخ النادي وميسي نفسه، الذي أصبح واحداً من أعظم اللاعبين عبر التاريخ». و
كان قد تم الاحتفاظ بالقطعة التذكارية بعناية شديدة في خزنة هوراكيو جاجيولي، ممثل ميسي في هذا التوقيت، المنديل لا يحمل توقيع ميسي فقط، ولكن أيضاً كارليس ريكساش، السكرتير الفني لبرشلونة في ذلك الوقت، وجوسيب ماريا مينجويلا، الكشاف الذي ينسب إليه الفضل في اكتشاف اللاعب. ويحمل المنديل، الذي تم توقيعه خلال غداء في «لاريال سوسيتات دي تنس بومبيا» في تلة مونتجويك، التزاماً مكتوباً من ريكساش، وكتب على المنديل: «في برشلونة، يوم 14 ديسمبر 2000 وفي حضور مينجويلا وهوراكيو، يواق تشارلز ريكساش، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء معارضة، تم التوقيع على التعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط أن نلتزم بالمبالغ المتفق عليه».
وكان ميسي، الذي حقق منذ ذلك الحين العديد من الألقاب الكبيرة، بما في ذلك دوري الأبطال وكأس العالم، يبلغ 13 عاماً فقط عندما انضم لأكاديمية برشلونة من ناديه الأرجنتيني نيولز أولد بويز في عام 2000، وترك ميسي، الفائز بكأس العالم، برشلونة في عام 2021، للانتقال لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل لإنتر ميامي في العام الماضي.

ليونيل ميسي
برشلونة
إنتر ميامي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
اليوم 21:25
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين
19 مايو 2024
أحمد المحمود يلقي بيان الإمارات خلال إجماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
19 مايو 2024
أطفال قرب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي في أحد شوارع رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لكسر جمود مفاوضات التهدئة في غزة
19 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©