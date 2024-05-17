«ركلة قاتلة» تنقذ الهلال أمام النصر!



الرياض (أ ف ب)



حرمت ركلة جزاء قاتلة نفذها الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الوقت بدل الضائع، وأدرك بها التعادل 1-1، في المرحلة الثانية والثلاثين، النصر من إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم بضيفه وجاره الهلال المتوج باللقب.

على ملعب «الأول بارك»، بدا النصر في طريقه لتحقيق انتصار معنوي كبير، حين تقدم على جاره اللدود الهلال، بعد 23 ثانية فقط، بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو، بعد تمريرة من مواطنه كريستيانو رونالدو، وذلك وحتى الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، حين خطف ميتروفيتش بهدفه السابع والعشرين للموسم التعادل القاتل للبطل من ركلة جزاء تسبب بها السنغالي ساديو ماني بإسقاطه سعود عبد الحميد في المنطقة المحرمة.

ودخل الهلال المواجهة بعدما حسم لقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية، معززاً موقعه في الصدارة من دون خسارة بـ29 فوزاً بينها 24 متتالياً وتعادلين، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

واكتسبت المباراة أهمية بالنسبة الى الفريقين، خصوصاً النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.

كما أن مواجهة الجمعة كانت بروفة قبل أسبوعين من مواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

وبفضل ميتروفيتش، تجنب الهلال الهزيمة الثانية له فقط في جميع المسابقات هذا الموسم بعد التي تلقاها ضد العين الإماراتي 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا الذي ودعه رغم فوزه إياباً 2-1، مبقياً على حظوظه في تكرار إنجازه موسم 2010-2011 عندما تُوج بطلاً من دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).