الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ركلة قاتلة» تنقذ الهلال أمام النصر!

«ركلة قاتلة» تنقذ الهلال أمام النصر!
18 مايو 2024 00:34

 
الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نيفيز: الهلال لا يستسلم
رونالدو لايفكر في الاعتزال ويبحث عن الهدف 1000


حرمت ركلة جزاء قاتلة نفذها الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الوقت بدل الضائع، وأدرك بها التعادل 1-1، في المرحلة الثانية والثلاثين، النصر من إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم بضيفه وجاره الهلال المتوج باللقب.
على ملعب «الأول بارك»، بدا النصر في طريقه لتحقيق انتصار معنوي كبير، حين تقدم على جاره اللدود الهلال، بعد 23 ثانية فقط، بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو، بعد تمريرة من مواطنه كريستيانو رونالدو، وذلك وحتى الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، حين خطف ميتروفيتش بهدفه السابع والعشرين للموسم التعادل القاتل للبطل من ركلة جزاء تسبب بها السنغالي ساديو ماني بإسقاطه سعود عبد الحميد في المنطقة المحرمة.
ودخل الهلال المواجهة بعدما حسم لقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية، معززاً موقعه في الصدارة من دون خسارة بـ29 فوزاً بينها 24 متتالياً وتعادلين، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.
واكتسبت المباراة أهمية بالنسبة الى الفريقين، خصوصاً النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.
كما أن مواجهة الجمعة كانت بروفة قبل أسبوعين من مواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.
وبفضل ميتروفيتش، تجنب الهلال الهزيمة الثانية له فقط في جميع المسابقات هذا الموسم بعد التي تلقاها ضد العين الإماراتي 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا الذي ودعه رغم فوزه إياباً 2-1، مبقياً على حظوظه في تكرار إنجازه موسم 2010-2011 عندما تُوج بطلاً من دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

الدوري السعودي
الهلال السعودي
النصر السعودي
كريستيانو
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
اليوم 21:25
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين
19 مايو 2024
أحمد المحمود يلقي بيان الإمارات خلال إجماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
19 مايو 2024
أطفال قرب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي في أحد شوارع رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لكسر جمود مفاوضات التهدئة في غزة
19 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©