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الرياضة

حمدان بن مبارك: نجاح باهر لنهائي الكأس

حمدان بن مبارك: نجاح باهر لنهائي الكأس
18 مايو 2024 08:15

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، إدارة ولاعبي وجمهور الوصل، بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بأداء وروح النصر الذي جعل النهائي متميزاً في كل تفاصيله، مؤكداً أن نهائي هذه السنة حقق نجاحاً باهراً في الجوانب التنظيمية والفنية والجماهيرية.
وتقدم معالي رئيس الاتحاد، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على حضوره نهائي الكأس، وتتويجه البطل والوصيف وطاقم التحكيم.
وعن اللقب، قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «إن الوصل أول فريق يرفع الكأس الجديدة المطرزة بكلمات النشيد الوطني الإماراتي، وهو جدير بهذه الريادة، يستحق الوصل المثابر والمجتهد أن يكون أول من يحصل على هذه النسخة، لذا نبارك لأسرته العريقة هذا الإنجاز الكبير».
وثمّن معالي رئيس الاتحاد دور الإعلام الرياضي واهتمامه المتواصل بالبطولة الأغلى، من خلال تخصيص برامج عدة، وتغطيات ميدانية، أضافت الكثير من التشويق والإثارة لهذا الحدث الوطني.
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك، بالشكر لكل من بذل جهداً وأسهم في إنجاح النهائي، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود فريق العمل في اتحاد الكرة، ولجنة المسابقات، وشرطة أبوظبي، ومسؤولي استاد هزاع بن زايد، ورعاة الاتحاد، وكافة الشركاء، والجماهير التي شهدت النهائي.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
حمدان بن مبارك
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