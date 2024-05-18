أنجيه وأوكسير إلى «أضواء فرنسا»



باريس (أ ف ب)



لحق أنجيه بأوكسير، وضمن صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وضمن أوكسير عودته الى الدرجة الأولى وصدارة الدرجة الثانية، قبل مرحلة على ختام الموسم، بعد تعادله مع مضيفه أميان 0-0، متقدماً بفارق بفارق أربع عن أنجيه الثاني الذي تعادل مع دانكيرك من دون أهداف.

وحسم أنجيه عودته الى الدرجة الأولى الذي غادره الموسم الماضي، بعدما تقدم بفارق ثلاث نقاط على سانت إتيان الثالث الذي سقط أمام كيفيّي 1-2.

ويضطر سانت إتيان إلى خوض الملحق مع كل من روديه الرابع، وباريس أف سي الخامس.

ويلعب روديه مع باريس أف سي في 21 مايو، على أن يلتقي الفائز منهما مع سانت إتيان في 24 منه، لتحديد من يواجه صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، على بطاقة اللعب الموسم المقبل في «ليج 1»، والمواجهة ذهاباً وإياباً 30 مايو و2 يونيو.