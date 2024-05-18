فيورنتينا يتمسك بـ «كونفرنس ليج»



روما (أ ف ب)



تمسك فيورنتينا بالمركز الثامن المؤهل إلى «كونفرنس ليج» الموسم المقبل، بتعادله مع ضيفه وملاحقه نابولي «حامل اللقب» 2-2، في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما تقدم نابولي منذ الدقيقة الثامنة، بهدف الكوسوفي أمير رحماني، رد فيورنتينا في نهاية الشوط الأول بهدفين لكريستيانو بيراجي «40»، والأنجولي مبالا نزولا «42»، لكن حامل اللقب أنقذ نقطة في الشوط الثاني، بفضل نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «57».

ورفع «فيولا» رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن نابولي الذي قد يرث بطاقة «كونفرنس ليج»، في حال فوز مضيفه بلقب المسابقة القارية الثالثة على حساب أولمبياكوس اليوناني، لأن ذلك سيخوله المشاركة في «يوروبا ليج».

كما يملك فيورنتينا مباراة مؤجلة ضد مضيفه أتالانتا يخوضها بعد انتهاء الموسم في الثاني من يونيو المقبل.

وبما أن يوفنتوس، المشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، أحرز لقب كأس إيطاليا انتقلت بطاقة «يوروبا ليج» إلى صاحب المركز السابع و«كونفرنس ليج» إلى صاحب المركز الثامن.

وحصلت إيطاليا هذا الموسم على خمسة مقاعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، بحسب النظام الجديد للمسابقة القارية الأم، وقد يرتفع العدد الى ستة في حال أحرز أتالانتا الذي يحتل حالياً المركز الخامس، لقب «يوروبا ليج» على حساب باير ليفركوزن بطل ألمانيا.