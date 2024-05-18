السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيورنتينا يتمسك بـ «كونفرنس ليج»

فيورنتينا يتمسك بـ «كونفرنس ليج»
18 مايو 2024 08:45

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تيفيز يرحل عن إنديبندينتي
يوفنتوس يقيل أليجري


تمسك فيورنتينا بالمركز الثامن المؤهل إلى «كونفرنس ليج» الموسم المقبل، بتعادله مع ضيفه وملاحقه نابولي «حامل اللقب» 2-2، في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعدما تقدم نابولي منذ الدقيقة الثامنة، بهدف الكوسوفي أمير رحماني، رد فيورنتينا في نهاية الشوط الأول بهدفين لكريستيانو بيراجي «40»، والأنجولي مبالا نزولا «42»، لكن حامل اللقب أنقذ نقطة في الشوط الثاني، بفضل نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «57».
ورفع «فيولا» رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن نابولي الذي قد يرث بطاقة «كونفرنس ليج»، في حال فوز مضيفه بلقب المسابقة القارية الثالثة على حساب أولمبياكوس اليوناني، لأن ذلك سيخوله المشاركة في «يوروبا ليج».
كما يملك فيورنتينا مباراة مؤجلة ضد مضيفه أتالانتا يخوضها بعد انتهاء الموسم في الثاني من يونيو المقبل.
وبما أن يوفنتوس، المشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، أحرز لقب كأس إيطاليا انتقلت بطاقة «يوروبا ليج» إلى صاحب المركز السابع و«كونفرنس ليج» إلى صاحب المركز الثامن.
وحصلت إيطاليا هذا الموسم على خمسة مقاعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، بحسب النظام الجديد للمسابقة القارية الأم، وقد يرتفع العدد الى ستة في حال أحرز أتالانتا الذي يحتل حالياً المركز الخامس، لقب «يوروبا ليج» على حساب باير ليفركوزن بطل ألمانيا.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
نابولي
يوفنتوس
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
الأخبار العالمية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
اليوم 10:37
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
الأخبار العالمية
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
اليوم 10:19
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
الأخبار العالمية
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
اليوم 10:14
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:05
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
الأخبار العالمية
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©