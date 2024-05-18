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الرياضة

ساوثهامبتون إلى نهائي ملحق «البريميرليج»

ساوثهامبتون إلى نهائي ملحق «البريميرليج»
18 مايو 2024 08:51

ساوثهامبتون (رويترز) 

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اقترب ساوثهامبتون خطوة أخرى من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه 3-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون في إياب الدور قبل النهائي للملحق الفاصل بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي المؤهل إلى دوري الأضواء.
وتعادل الفريقان سلبياً ذهاباً، ليبلغ ساوثهامبتون النهائي، بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين.
ويواجه الفريق منافسه ليدز يونايتد، الذي تغلب على نوريتش سيتي 4-صفر، على ملعب ويمبلي 26 مايو للحصول على مكان في دوري الأضواء.
وبعد أن سيطر على الشوط الأول، تقدم ساوثهامبتون، بعد أربع دقائق من الشوط الثاني، حين هز ويل سمولبون الشباك بعد هجمة مرتدة.
وعزز آدم أرمسترونج، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدرجة الثانية، النتيجة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 78، قبل أن يحسم الفوز من ركلة جزاء، قبل أربع دقائق من النهاية.
وسجل سيدريك كيبري هدف العزاء لوست بروميتش بضربة رأس في اللحظات الأخيرة.
وصعد ليستر سيتي وإبسويتش تاون مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ساوثهامبتون
ليدز يونايتد
ليستر سيتي
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