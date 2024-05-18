نيفيز: الهلال لا يستسلم

الرياض (د ب أ)



أكد البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال، أن فريقه حقق تعادلاً مستحقاً أمام النصر 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال نيفيز في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «بدأنا المباراة باستقبال هدف مبكر، وحاولنا أن نسيطر على المباراة، وأتيحت لنا العديد من الفرص، ومع العلم أن الهلال لا يستسلم أبداً، وهو ما أثبتناه في نهاية اللقاء».

وأضاف نيفيز: «ربما غاب عنا الحافز بعد حسم اللقب، وكذلك نحن في نهاية الموسم، ونواجه فريقاً كبيراً مثل النصر، لكننا قدمنا عملاً كبيراً حتى آخر لحظة، وحققنا تعادلاً مستحقاً». واختتم نيفيز بالقول إن الفريق أمامه مباراتين لتحقيق هدفه بإنهاء الموسم بلا خسارة من أجل دوري اللاهزيمة.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.