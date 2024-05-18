صفقة برشلونة الأولى.. «بطل عالم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن سوق الانتقالات الصيفية لم تفتح أبوابها بعد، إلا أن برشلونة أتم تعاقده مع أول صفقة «مجانية» هذا الموسم، متمثلة في الأرجنتيني جويدو رودريجيز «30 عاماً» متوسط ميدان ريال بيتيس، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.

خرج برشلونة «صفر اليدين» هذ الموسم من دون الحصول على أي بطولة، ما دفعه إلى استهداف عدد من النجوم، لضمهم إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وكان رودريجيز أول هؤلاء النجوم.

ونظراً للظروف المالية الصعبة التي يعيشها «البلاوجرانا» منذ أكثر من عامين، وحرصه على الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، فإنه لا يتعجل خطواته فيما يتعلق برغبته في ضم اثنين من أبرز نجوم الكرة العالمية، وهما الألماني جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونيخ، والبرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي، إذ أن هاتين الصفقتين تتطلبان سيولة مادية كبيرة، لن تتحقق إلا إذا تمكنت إدارة برشلونة أولاً من بيع نجم أو اثنين من أصحاب الرواتب العالية، وبوجه خاص الهولندي فرينكي دي يونج، والأوروجواياني رونالد أراوخو والبرازيلي رافينيا، حتى يمكنها التفاوض من أجل الحصول على خدمات كيميتش أو سيلفا.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن جويدو رودريجيز، المتوج ببطولة كأس العالم 2022 مع منتخب «التانجو»، يحل محل أوريول روميو متوسط الميدان، والذي لم يقدم أوراق اعتماده ولا يلعب كثيراً، وهو أحد اللاعبين الخمسة المرشحين للرحيل بنهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إن تشافي هيرنانديز المدير الفني معجب برودريجيز، وهو الذي أعطى «الضوء الأخضر» لضمه قبل بضعة أسابيع.

ولعب رودريجيز مع ريال بيتيس هذا الموسم 27 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يتوقف عن محاولاته من أجل التعاقد مع كيميتش وسيلفا، حتى لوكان الأمر يرتبط ببيع أراوخوا أو دي يونج أو رافينيا، وثلاثتهم مطلوبون بشدة في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، وبيعهم أو بيع أحدهم يوفر لبرشلونة مبلغاً ضخماً، يسمح بالتعاقد مع النجوم الذين يحتاجهم للنهوض بالفريق والعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والأوروبية.

بدأ جويدو رودريجيز، المولود في 12 أبريل 1994، مسيرته الاحترافية في ريفر بليت من 2014 إلى 2016، ثم انتقل إلى تيخوانا لموسم واحد حتى 2017، ومنه إلى أميركا المكسيكي حتى 2020، ثم استقربه المقام في ريال بيتيس منذ صيف 2020، حيث حصل معه على بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2021-2022، بينما لعب مع منتخب الأرجنتين 27 مباراة دولية، وسجل هدفاً واحداً، ونال شرف الفوز بكأس العالم 2022 وكوبا أميركا 2021.