إنديانا ونيويورك.. «السابعة الفاصلة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



في قاعة ممتلئة بـ 18 ألف متفرّج ارتدوا القمصان الصفراء، حقق إنديانا بايسرز فوزاً صريحاً على ضيفه نيويورك نيكس 116-103، وعادل سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 3-3 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجّلي الفائز «25 نقطة و7 متابعات»، وأضاف نجم الفريق تايريز هاليبورتون 15 و9 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز مايلز تيرنر 17 نقطة و8 متابعات.

ونجح ستة من لاعبي بايسرز بتسجيل عشر نقاط أو أكثر.

وبعد تعرّضه لخسارة قاسية في المباراة الخامسة على أرض نيويورك، كان بايسرز محرجاً لتحقيق الفوز من أجل فرض مباراة سابعة حاسمة الأحد على ملعب ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة في نهائي المنطقة الشرقية مع بوسطن سلتيكس متصدّر ترتيب الموسم المنتظم.

قدّم الفريق الأصفر أداء شرساً، ليسجّل 62 نقطة تحت السلة مقابل 38 فقط لضيفه، كما تغلّب عليه في التقاط المتابعات.

ارتمى لاعبوه على الكرات الثانية ولعبوا 35 تمريرة حاسمة، في محاولة لكبح جماح نجم نيكس وموزعه جايلن برونسون صاحب 31 نقطة.

وهذا الفوز السادس دون أي خسارة لإنديانا على أرضه في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» الحالية.

قال هاليبورتون: «مباراة واحدة ستحسم السلسلة، هل من مكان أفضل من جاردن لخوض المباراة السابعة؟».

تابع: «لم يفز أي فريق خارج ملعبه في هذه السلسلة، لذا علنيا أن نكون جاهزين من البداية حتى الدقيقة 48».

وكان نيكس حلّ وصيفاً لسلتيكس في الموسم المنتظم ضمن الشرقية، مع 50 فوزاً مقابل 32 خسارة، فيما حلّ بايسرز سادساً بفارق ليس بالكبير «47-35».

ونجح بايسرز في تحقيق فارق بلغ 13 نقطة في الربع الثاني، لم يقدر نيكس على تعويضه.

حاول دونتي ديفنتشينتسو إيقاف النزيف بإسقاط ثلاثية من زاوية ضيقة، ليتقلّص الفارق إلى عشر نقاط بين الشوطين «51-61».

واكتفى برونوسن بتسجيل 5 نقاط «محاولتان من أصل 13) في الشوط الأوّل، استعاد شهيته في الربع الثالث مسجّلاً 14 نقطة في طريقه إلى انهاء المباراة برصيد 31.

أضاف مايلز ماكبرايد 20 لنيويورك الذي بقي متأخراً طوال فترة الشوط الثاني.

شرح برونسون: «لا يوجد عذر لأي شيء، يجب أن تعطيهم حقّهم».

بدوره، قال المدرّب ريك كارلايل إن الأمر تعلّق باللعب بقوّة أكبر.

تابع أن سياكام، القادم من رابتورز في يناير الماضي، بعد أن أحرز معه لقب الدوري في 2019، أضاف حضوراً مخضرماً وازناً لتشكيلته الشابة، ما صنع الفارق.

تابع: «هو اللاعب الوحيد في فريقنا القادر على تسديدة من بعد 16 قدماً «نحو خمسة أمتار» فوق لاعب يبلغ طوله سبعة أقدام «2.13 م»، وينجح بذلك، وقام بذلك ثلاث أو أربع مرّات في الربعين الثالث والأخير».

وفي وقت كان كارلايل معجباً بأداء فريقه، تطلّع للمباراة السابعة الحاسمة الأحد «في سلسلة مماثلة، لا يمكنك أن تتراخى. هذا ما يجعلك خارج المنافسة في المباراة التالية».

ويعود نيكس إلى نيويورك متأثراً بإصابة جديدة في صفوفه، بعد خروج لاعبه جوش هارت في الربع الأخير، متأثراً بأوجاع في البطن بحسب فريقه.

كان واضحاً انزعاجه منذ الربع الأوّل.

ضربة جديدة لنيكس الذي خسر البريطاني أو جي أنونوبي لإصابة عضلية بالفخذ الخلفي في المباراة الثانية، وذلك بعد أن خاض السلسلة دون جوليوس راندل، الكرواتي بويان بوجدانوفيتش وميتشل روبنسون.

وعمّا إذا كان هارت سيقدر على اللحاق بمباراة الجمعة، قال مدرّبه توم تيبودو «سنرى»، بيد أنه أضاف أن فريقه لن يختبئ وراء إصابات لاعبيه.

أضاف: «هذه طبيعة البلاي أوف، ستتعرّض لامتحانات جسدية، ذهنية، عاطفية، وعليك أن تتجاوز كل ذلك، ومهما كان ما نواجهه، يمكننا التغلب عليه ومواصلة القتال».