«لعبة التعادلات» تحكم «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



تعادل سالم عبد الرحمن، لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع الأميركي هانس نيمان، على الطاولة الأولى، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السابعة، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ليرفع سالم رصيده إلى 3.5 نقطة، بواقع 3 انتصارات وتعادل.

حضر الجولة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعبدالله حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد العربي، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعدد من الشخصيات.

وشهدت البطولة عدداً من التعادلات، على الطاولة الثانية، تعادل الإيراني أمين طبطبائي «حامل لقب» الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة، مع الهندي أرافيند تشيثامبار الذي لحق بركب الصدارة برصيد 3.5 نقطة، فيما وصل طبطبائي إلى النقطة الثالثة.

وعلى الطاولة الثالثة، تعادل الأميركي سام شاكلاند مع الهندي بورانيك أبهيمانيو، وتكرر السيناريو على الطاولة الرابعة بين الروسي مورزين فولودار، والهندي جوبتا سانكالب.

وشهدت الطاولة الخامسة، عودة قوية للمصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي بطل النسخة الماضية، بعد تغلبه على الأرميني مانويل بيتروسيان، وعلى الطاولة السادسة تعادل الصيني يو يانجي واليوناني نيكولاس ثيودور.

ومع نهاية الجولة الرابعة، يتصدر 3 لاعبين القائمة برصيد 3.5 نقطة، يتقدمهم سالم عبد الرحمن، والأميركي هانس نيمان، والهندي أرافيند تشيثامبار، ويأتي بعدهم 12 لاعباً برصيد 3 نقاط، وهم الأميركي سام شاكلاند، والهندي بورانيك أبهيمانيو، والروسي مورزين فولودار، والهندي جوبتا سانكالب، والإيراني أمين طبطبائي، والصربي أليكسي سارانا، والأذربيجاني محمد مرادلي، والسلوفيني فلاديمير فيدوسييف، والإيراني دانيشفار براديا، والإسباني دانييل يوفا، والهندي آرجون ايريجايسي، والأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب.

وفي بطولة التحدي المقامة بالتزامن مع بطولة الماسترز، بمشاركة 98 لاعباً ولاعبة، فاز الهندي فياني أنتونيو على مواطنه ساميد جاي كومار، في لقاء الصدارة، على الطاولة الأولى، ليحافظ على تقدمه بأربع نقاط كاملة، فيما خسر على الطاولة الثانية المصنف الأول الصيني بانج تاو بالتغيب، في لقائه مع الهندي جارج أراديا، وتعادل على الطاولة الثالثة ديلجادو راميرز والسريلانكي رانيندو ديلشان، كما تعادل المصنف الثالث على البطولة الروسي فلاديمير بوركامين مع الهندي أنويش أوباديايا على الطاولة الرابعة، وعلى الطاولة الخامسة حقق المولدافي جيجور لاشكين فوزاً مستحقاً على منافسه الأرميني روبرت بيليبوسيان، وعلى الطاولة السادسة، خسر الأميركي علي فرحات أمام الهندية ديفيا ديشموخ.

وتعادل عبد الرحمن محمد الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع الأستاذ الاتحادي الكولومبي رايو لوبيز، وتمكن عمار السدراني لاعب الفجيرة من الفوز على الروسي إدوارد كانتر، فيما تعرض الموهوب السوري مازن فندي «11 عاماً» لخسارته الأولى، على يد البلغارية جورجانا بيتشيفا، فيما حققت روضة السركال لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الفوز على الهندي ريحان زاهيد.