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الرياضة

ميلوش.. «البطل الثالث»!

ميلوش.. «البطل الثالث»!
18 مايو 2024 13:51

سلطان آل علي (دبي)
بتحقيق الوصل لقب الكأس الغالية، دخل ميلوش، مدرب الفريق سجلات التاريخ، فهو ثالث مدرب صربي يحقق لقب كأس رئيس الدولة عبر كل التاريخ.. الأول كان المدرب يوجوفيتش مع نادي الشباب في موسم 1996-1997، وكذلك على حساب نادي النصر، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ومن ثم انتصر «الجوارح» على «العميد» بركلات الترجيح 6-5، وحقق اللقب الأول للمدربين الصرب عن طريق يوجوفيتش.
المدرب الصربي الثاني هو إيفان يوفانوفيتش، والذي حقق لقب موسم 2014-2015 مع النصر على حساب شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-0 بعد التعادل 1-1 في المباراة، ويبدو أن النصر هو العامل المشترك في كل نهائيات المدرب الصربي، حيث حضر اسمه في كل مرة، فائزاً أو خاسراً.
وسيبقى اسم ميلوش محفوراً في ذاكرة الوصل، فهو أول مدرب يحقق بطولة مع الفريق منذ 14 عاماً، وأول بطولة محلية منذ 17 عاماً، وأول لقب لكأس رئيس الدولة منذ 17 عاماً.

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