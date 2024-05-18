سيونج هيون.. 100 يوم مع الوصل تكفي

معتصم عبدالله (دبي)

حصد الكوري الجنوبي سيونج هيون جون، مدافع الوصل، لقب «الأسرع» تتويجاً بين لاعبي نادي الوصل بلقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023-2024، بعدما أسهم بشكل فعال في إعادة «الامبراطور» إلى واجهة الألقاب بالفوز على منافسه النصر 4-0 في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

واحتاج سيونج هيون إلى نحو 100 يوم منذ إعلان تعاقده مع الوصل في 7 فبراير الماضي، وصولاً إلى مباراة النهائي أمام النصر أمس الأول للتتويج باللقب، وقال المدافع الكوري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «دائماً حصد الألقاب يكتسي نوعاً من الصعوبة، ووفقت بالتتويج مع الوصل، بعد أقل من 4 أشهر على انتقالي للفريق سعادتي كبيرة بالمساهمة في الإنجاز المستحق».

وانتقل سيونج هيون، الذي خاض 15 مباراة على التوالي ضمن التشكيلة الأساسية لـ«الإمبراطور»، قادماً من نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد يوم واحد فقط من إقصاء منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2023.

ويملك المدافع الكوري في جعبته 6 ألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال آسيا مع ناديي كاشيما الياباني 2017-2018، وأولسان هيونداي 2019-2020، علاوة على لقبي الدوري الكوري الجنوبي في آخر موسمين 2021-2022,2022-2023 مع أولسان هيونداي.

ورأى سيونج هيون أن خسارة فريقه أمام ضيفه الوحدة 1-4 في الدوري قبل أيام قليلة على مواجهة النهائي، أسهمت في شحذ همم اللاعبين، وأوضح: «مررنا بموقف صعب في المباراة الأخيرة امام الوحدة بالخسارة الأولى في الدوري وعلى ملعبنا، ولكن النجاح في استعادة الثقة والتركيز على مباراة النهائي مهد للفوز باللقب، وعلينا الآن المواصلة بذات التركيز فيما تبقى من مباريات الموسم لحصد الثنائية».