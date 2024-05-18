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الرياضة

النصر يدخل «قائمة الأحزان»!

النصر يدخل «قائمة الأحزان»!
18 مايو 2024 13:55

 
سلطان آل علي (دبي)

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أكدت خسارة النصر أمام الوصل برباعية قاسية في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، غياب «العميد» عن اللقب منذ 2015، ليدخل «الموج الأزرق» قائمة الأحزان في «البطولة الأغلى».
وخاض النصر 12 نهائياً في الكأس، حقق خلالها 4 ألقاب فقط، وخسر 8 مرات، والرقم يجعله الأكثر خسارة للقب في نهائيات المسابقة، لينضم بذلك إلى العين الذي خسر 8 ألقاب، والوصل بالرقم نفسه في قائمة الأندية الأكثر حزناً في سجلات البطولة.
وإذا ما نظرنا إلى نسب فوز الأندية باللقب عند بلوغ النهائي أكثر من مرة، يكون الوحدة الأقل حظاً، لأنه لم يحصد الكأس إلا مرتين من 9 نهائيات بنسبة 22%، ويليه الشعب مباشرة 25%، حيث انتزع اللقب مرة واحدة من 4 نهائيات.
ويستمر الوصل في قائمة الأقل بسبب خسارته لـ8 نهائيات تاريخياً، ونسبة الفوز باللقب 27%.
وبعد الخسارة من الوصل، دخل النصر قائمة الأقل حظاً بنسبة 33% فقط لرفع الكأس، وبفارق بسيط، يأتي الشباب الذي جمع 4 ألقاب من 11 نهائياً ونسبة 36%، وأخيراً من الأندية التي تملك نسبة نيل اللقب أقل من النصف يأتي العين الذي حقق 47% من الألقاب، وهو الأكثر وصولاً إلى النهائي بـ15 مرة، ولكنه حقق اللقب 7 مرات فقط.
وعلى الجانب المقابل، يبقى «الملك» في صدارة القائمة وبالتخصص في نهائيات البطولة الغالية، حيث عندما يصل الشارقة إلى النهائي، يحقق اللقب بنسبة 91%، ولم يخسر النهائي إلا مرة واحدة من أصل 11 مرة، ويليه شباب الأهلي الذي حقق 10 بطولات من أصل 12 بنسبة 83%، وبعدهما بفارق كبير، الجزيرة الذي حقق 75% من الألقاب بـ3 من 4 نهائيات، وفي المنتصف بني ياس الذي حصد لقباً واحداً من نهائيين.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الوصل
النصر
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