هامان يطالب بـ«تمثال» لكلوب



لايبزج (د ب أ)



أعرب ديتمار هامان، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم السابق، عن قناعته أن يورجن كلوب، المدير الفني الذي سيرحل بنهاية الموسم، سيتم تكريمه على عمله، خلال الأعوام التسعة الماضية، بإقامة تمثال له في ملعب أنفيلد.

وقال هامان: إن كلوب يحظى بحب كبير بسبب نجاحه مع الفريق ونتائجه الإجمالية، ويتوقع أن يتم تكريم مواطنه الألماني بالطريقة نفسها التي تم بها تكريم أسطورة ليفربول بي شانكلي، حيث يوجد التمثال الخاص به أمام مدرج كوب.

وقال هامان لوكالة الأنباء الألمانية: «الرابط بين الجماهير واللاعبين والمدربين، هو ما يصنع النادي، ولكني لا أعتقد أن هناك مدرباً سابقاً أعطاهم مثل هذا الحب في المقابل».

وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أنهم يقيمون تمثالاً له بجانب بيل شانكلي».

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، وتُوج معه بعدد من الألقاب، بما في ذلك دوري الأبطال في 2019 ولقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد 30 عاماً، في 2020. وأعلن كلوب في يناير الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه عقب نهاية الموسم، وستكون مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون المقرر إقامتها غداً الأحد هي الأخيرة له.

ولعب هامان مع ليفربول في الفترة من 1999 إلى 2006، وكان جزءاً من الفريق الذي تمكن من قلب تأخره بثلاثية نظيفة للفوز على ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005.

وقال هامان إن كلوب «قام بتغيير العقلية في النادي والمدينة كلها».

وأضاف هامان، الذي يعمل ناقداً في شبكة «سكاي»: سيكتب اسمه في كتب التاريخ، وأعتقد أنه يمكنك أن تتحدث عن حقبة في هذا العصر».

وتابع هامان أن خليفة كلوب، أرني سلوت مدرب فينورد، ستكون بدايته صعبة بعد حقبة كلوب، وقال: «ستكون صعبة، رأيت في مانشستر يونايتد وأرسنال ما حدث عقب رحيل المديرين الفنيين السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر».

ولكن هامان تحدث عن فرصة للمدرب الجديد، لأن كلوب بدأ بالفعل إعادة بناء الفريق هذا الموسم، ولن يضطر سلوت للبدء من الصفر.

وقال هامان: «لو كان المدرب الجديد قد جاء في العام الماضي، لكان هذا مستحيلاً، وربما يكون هذا سبب بقاء كلوب في هذا العام، الآن لديهم فريق واعد للغاية».