«العربية الأفريقية» تخطف الأنظار في «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)



أحرز الفلسطيني راني سعدة لقب «النزال الرئيسي» في النسخة العربية والأفريقية «49»، من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة المارينا، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتغلبه على الجنوب أفريقي سيدريك دويل، قبل انتهاء الدقيقة الأولى من النزال بالإخضاع في وزن الريشة.

وتمكّن الكويتي عبدالله البوشهري من التفوق على السنغالي باباكار نيانيك عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى بوزن الحر.

شهد المنافسات، وتوج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وحضر البطولة البريطاني كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، والعديد من نجوم الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وتضمنت الأمسية 12 نزالاً قوياً ومستويات كبيرة تجاوب معها الجمهور في «صالة المارينا»، وأسفرت بقية النتائج عن فوز الكاميروني جوريس ديا على الفلبيني روفينو مانتي بالإخضاع في وزن الريشة، وحسم التعادل النزال المثير بين اللبناني علي يزبك، والغيني محمد كمارا في وزن الريشة، وتغلبت الجنوب أفريقية كيلي نيدرماير على التركية صبرية سنجول في وزن الحر بقرار الحكام في منافسات السيدات.

وعبّر الكويتي عبدالله البوشهري عن سعادته بالفوز في هذه النسخة، وتوجه بالشكر إلى الإمارات واللجنة المنظمة للبطولة على الجهود الكبيرة في الإعداد والتجهيز للمنافسات، وقال إن استعداداته الجيدة، والاستفادة من توجيهات مدربه ساعدته في حسم النزال من الجولة الأولى.



وأثنى فؤاد درويش على النجاح الفني والجماهيري الذي حققته النسخة المشتركة العربية والأفريقية «49» من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، وقال إن البطولة حققت مكانتها العالمية بفضل ما تحظى به من اهتمام ورعاية، ومشاركة نخبة الأبطال على مستوى العالم.

وأضاف: «البطولة في تطور، وخلال كل نسخة نتطلع إلى الأفضل، ولدينا الشغف دائماً لبلوغ أفضل مؤشرات النجاح، وندرك جيداً أن هناك الكثير لنقدمه في المستقبل، وطموحاتنا تتعاظم، ونشكر الجميع على المشاركة القوية في الفعاليات».

من جهته، أشاد كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بنجاح فعاليات النسخة المشتركة العربية والأفريقية بالأجواء المثيرة التي رافقت المنافسات، بما يعكس قيمة ومكانة البطولة في الإمارات وأبوظبي.

وقال:«سعداء بهذا التميز التنظيمي، والذي يعكس حجم الاهتمام بالبطولة من خلال وجود نخبة الأبطال، والمنافسات انطلقت مثيرة، لتعزز النجاح الفني الذي ظلت تحققه البطولة، وهي تمضي إلى الأمام بكل ثقة، لتستقطب أبرز النجوم على مستوى العالم».