20 مليون يورو.. تكلفة إقالة تشافي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

باتت أيام تشافي هيرنانديز في برشلونة معدودة، رغم اتفاق مجلس إدارة النادي معه مؤخراً على أن يستكمل السنة المتبقية في عقده، وأن يعدل عن قرار الرحيل الذي اتخذه قبل بضعة أشهر.

وتغيرت الأمور تماماً في الساعات الأخيرة بسبب التصريحات التي أدلى بها تشافي قبل مباراة ألميريا في الدوري الإسباني، والتي ترى الإدارة، برئاسة خوان لابورتا رئيس النادي أنها تلحق الضرر بالنادي، لأن المدير الفني تحدث عن الحالة المالية السيئة التي يمربها «البلاوجرانا»، وأنه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك.

وبعد أن كانت العناوين الرئيسة للصحف الإسبانية منذ 24 أبريل الماضي تقول: ابق يا تشافي، بمباركة من لابورتا الذي أعلن في مؤتمر صحفي استمرار تشافي مديراً فنياً للفريق، بعد اجتماع مع رافا يوستي نائب رئيس النادي وديكو المديرالرياضي، في حضور تشافي نفسه، اختلفت المعطيات وتغيرت خلال الساعات الأخيرة، وأصبح تشافي لا يعجب الإدارة، بل ويأمل الجميع في إطاحته، لأن لابورتا غاضب جداً من تصريحاته التي تطرق فيها للحديث عن الوضع المالي للنادي.

وكان تشافي قد برر قائلاً: أقول ما أعتقده.. الموقف الاقتصادي للنادي ليس في أفضل أحواله، ولكننا مستمرون في «التنفس» على الدرجة القصوى. وأضاف: لم يقل مجلس الإدارة شيئاً في هذه الخصوص بصفة شخصية لي، ولكن نائب الرئيس كان معنا، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز بجميع البطولات والألقاب ولكن الوضع ليس سهلاً، وذلك لن يغير واقعنا، وحقيقة الموقف المالي داخل النادي.

وكشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن رحيل تشافي أيضاً ليس أمراً سهلاً، لأنه يلحق الضرر بصورة أكبر بالنادي الذي يعاني مالياً في الوقت الحالي إذ إنه في حال تسريح تشافي قبل نهاية عقده، يكون من حقه الحصول على 15 مليون يورو على سبيل التعويض، مثلما هو منصوص بعقده في بند «الشرط الجزائي» بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى لجهازه المعاون، أي أن برشلونة مطالب بدفع 20 مليون يورو له ولجهازه لكي يرحلوا، وتلك مشكلة إضافية بالنسبة لنادٍ يعاني مالياً.