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الرياضة

وداع كلوب.. 600 ألف إعجاب في ساعة!

وداع كلوب.. 600 ألف إعجاب في ساعة!
18 مايو 2024 17:44

لندن (د ب أ)
وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي رسالة مؤثرة للجماهير قبل مباراة الوداع له مع الفريق.
وينهي كلوب رحلته مع ليفربول عبر المواجهة أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد.
وقال كلوب في تسجيل فيديو عبر شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور اليوم: «اقتربنا من النهاية، لقد شاهدنا بعضنا البعض للمرة الأولى في الثامن من أكتوبر 2015، سأسميها قصة حب، منذ اليوم الأول كانت القصة مذهلة، لقد استمتعت بها كثيراً، وأود أن أشكركم على كل الدعم القوى التي منحتونا إياه على مر السنين».
وأضاف: «طالما تساءلت عما إذا كنا نستطيع كتابة قصة معاً، وهذا ما أشعر به اليوم، إنه كتاب جيد، وعندما نقرأه في المستقبل، سيرسم ابتسامة على وجوهنا».
وأوضح: «ترك هذا المكان الرائع أمر صعب، لكني أريد أن أبقى على تواصل معكم، ورغم أنني لست منغمساً في منصات التواصل الاجتماعي، الناس أخبرتني أن هذا عنصر مساعدة».
وفي غضون ساعة، حصل الفيديو على ما يقرب من 600 ألف إعجاب، على حساب كلوب الذي يحظى بمتابعة أكثر من 460 ألف شخص.

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