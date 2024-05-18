«أبوظبي» تستضيف نهائي «كأس الطاولة»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



يستضيف نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في الساعة الخامسة مساء الأحد، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، والذي يجمع شباب الأهلي والوصل، في ختام موسم 2023- 2024، في سيناريو مكرر لنهائي الموسم الماضي الذي أقيم للمرة الأولى بالعاصمة أبوظبي، وحسمه «الفرسان» بالفوز 3-1.

وينشد «الفرسان» التتويج الرابع في تاريخه، والرابع على التوالي أيضاً، بعد مواسم 2020- 2021، و2021- 2022، و2022- 2023، فيما يطارد «الإمبراطور» اللقب الغائب عن خزائنه على مدار أكثر من عقدين، والثاني بعد الأول موسم 2000- 2001 على حساب الشباب.

وحجز شباب الأهلي مقعده في نهائي الموسم الحالي للبطولة الأغلى، بتخطي عقبة الشارقة 3-0 في نصف النهائي، فيما تفوق الوصل على النصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأغلى برصيد 18 لقباً، بنتيجة 3-2.

من جهته، توج صلاح الدين عبد الحميد لاعب شباب الأهلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة فردي الرجال الثانية، بفوزه على عيسى إبراهيم لاعب النصر، في النهائي الذي أقيم بصالة نادي شباب الأهلي بالممرز.

وتقاسم في المقابل ثنائي «العميد» علي وعبدالله الحواي جائزة المركز الثالث والميداليات الفضية، وشهد مراسم التتويج عبد الرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، ورئيس اللجنة المالية.