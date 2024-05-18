«مونديال الجودو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة قياسية

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد «النسخة 37» لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، التي تعتبر النسخة الأضخم، بمشاركة 682 لاعباً ولاعبة من 110 دول، بوجود نخبة المصنفين الأوائل دولياً الذين يتنافسون في الحدث الذي يتواصل حتى الجمعة المقبل في «مبادلة أرينا».

وعقب إجراء مراسم «القرعة الإلكترونية»، تم اعتماد برنامج النزالات التي تقام على فترتين صباحية للتصفيات ومسائية للختام، ويشهد اليوم الأول للبطولة، إقامة منافسات الرجال لوزن تحت 60 كجم، والسيدات لوزن تحت 48 كجم، وتحت 52 كجم، على أن تنطلق الفترة الصباحية في الساعة الحادية عشرة صباحاً، والفترة المسائية في الساعة السادسة مساءً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني غداً، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتصفيات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات، على أن تنطلق مراسم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتقام النزالات الختامية بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الثالث 21 مايو، تقام منافسات الرجال وزن تحت 81 كجم، والسيدات وزن تحت 63 كجم، على أن تنطلق التصفيات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الرابع «22 مايو»، تقام منافسات الرجال وزن تحت 90 كجم، والسيدات وزني تحت 70 و78 كجم، بحيث تنطلق التصفيات الساعة الحادية عشرة صباحاً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الخامس «23 مايو»، تقام منافسات الرجال وزني تحت وفوق 100 كجم، والسيدات وزن فوق 78 كجم، وتنطلق التصفيات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

وسيكون اليوم السادس والأخير «24 مايو»، مخصصاً لمنافسات بطولة الفرق، بحيث تبدأ التصفيات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى مليون يورو «حوالي 4 ملايين درهم»، ستكون مخصصة للاعبين والمدربين، لضمان شمولية كافة أركان اللعبة في هذه الرياضة الأولمبية النبيلة.

محمد بن ثعلوب الدرعي



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، أن إقامة البطولة في أبوظبي، تترجم الجهود الإماراتية البارزة على الصعيد الدولي لتطور ونشر اللعبة الأولمبية.

وقال: «تفتح الإمارات ذراعيها لاستقبال الرياضيين المشاركين من شتى دول العالم، لتقدم مرة أخرى نموذجاً في التسامح والأمن والمحبة على أرض الخير والعطاء، وترسخ مكانتها بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها التي تسعى لاستنهاض همم الشباب، وتحفيزهم على التفوق في شتى المجالات، فإن الإمارات وعلى مدار سنوات طويلة تصدرت المشهد الدولي في الجودو، من خلال استضافة بطولات كبرى عديدة، منها بطولات «الجراند سلام»، والإنجازات التي يحققها لاعبونا في الأحداث الرياضية الكبرى، وسط تطلعات بتكرار الصعود على منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وهو ما جعلنا نحتضن البطولة في هذا التوقيت بالذات، بالنظر إلى أنها المحطة الأكبر والأهم في الجودو في هذه السنوات الأربع، لأنها تتزامن مع العام الذي يقام به الأولمبياد، مما يجعل الرياضيين يصلون لذروة مستوياتهم في مسيرتهم».

وأضاف: «نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين المشاركين، وأن تكون الروح الرياضية هي السمة السائدة، كما اعتدنا في هذه الرياضة التي تقوم على الانضباط والاحترام المتبادل بين المتنافسين، لأن الغاية التي تجمعهم هي عشق اللعبة، ومحاولة التفوق مع الالتزام بأقصى درجات النزاهة».



منافسة تاريخية منذ 68 عاماً



تملك بطولة العالم للجودو تاريخاً عريقاً، مع انطلاقها قبل 68 عاماً، وتحديداً في 1958، وتتصدر اليابان قائمة أكثر الدول نجاحاً في الحدث، بعدما حصد رياضيوها 407 ميداليات، كما أن منتخب اليابان تفوق في آخر 6 نسخ على التوالي في منافسات بطولة الفرق المختلطة، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني خلفه في آخر 5 نسخ على التوالي، مما ينبئ بمنافسة متجددة قوية بينهما، علماً أن لاعبي فرنسا هم ثاني الأكثر حصولاً على الميداليات تاريخياً بإجمالي 193 ميدالية.



مواقع النزالات في «أبهى حلة»

ارتدت «مبادلة أرينا» أبهى حلة لاحتضان بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، بعدما اكتملت التحضيرات خلال فترة زمنية قياسية، تم خلالها إنجاز مواقع النزالات الرئيسية الثلاث، وتجهيز المدرجات والمرافق المختلفة، وفق أعلى المعايير، لتقديم نسخة متطورة على كافة الجوانب، تتجاوز حد المتطلبات من الاتحاد الدولي للجودو، لتضع تحدياً أمام الراغبين باحتضان النسخ المقبلة.

توفر مبادلة أرينا، التي تقع في مدينة زايد الرياضية، مساحات داخلية متعددة الأغراض، وتعمل بأقصى طاقتها دون توقف على مدار العام، من خلال احتضان بطولات دولية كبرى لرياضات مثل الجو جيتسو، الفنون القتالية المختلطة وغيرها من الأحداث الأخرى.



منتخبنا في قمة الجاهزية

أعلن منتخبنا الوطني جاهزيته للمشاركة في الحدث التاريخي في أبوظبي، والذي يضم 8 لاعبين ولاعبات، وهم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر كوستوف في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم.





