أمل جمال تُشارك في إدارة نهائي كأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد)



تُشارك الحكَمة الإماراتية أمل جمال «مساعد ثان»، ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة كوريا الجنوبية واليابان، في نهائي كأس آسيا للناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة، والذي يُقام يوم «الاثنين»، في استاد كابتن أنا وايان ديبتا في مدينة بالي الأندونيسية.

وشاركت الحكمة الدولية أمل جمال في إدارة ثلاث مباريات في البطولة، حيثُ تم تعيينها «مساعد ثان»، ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة أستراليا واليابان التي أُقيمت 10 مايو، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، لحساب المجموعة الثانية، ومباراة اليابان والصين 13 مايو، في الجولة الثالثة للمجموعة ذاتها.

وتم اختيارها «مساعد أول» ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة كوريا الجنوبية والصين يوم الخميس الماضي في نصف نهائي كأس آسيا للناشئات، وقدمت أداءً متميزاً أسهم في ضمها إلى طاقم المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.

