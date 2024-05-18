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الرياضة

باير ليفركوزن ينهي «البوندسليجا» دون خسارة

باير ليفركوزن ينهي «البوندسليجا» دون خسارة
18 مايو 2024 19:53

 
ليفركوزن (أ ف ب) 

 

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بات باير ليفركوزن بطل ألمانيا أول فريق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» ينهي موسماً بكامله من دون أي خسارة، بعد فوزه على أوجسبورج 2-1، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة.
وعزّز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات، وأمسوا على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل من دون أي خسارة، عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الأربعاء، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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