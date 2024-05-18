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الرياضة

فيرستابن يعادل رقم سينا

فيرستابن يعادل رقم سينا
18 مايو 2024 20:34

 
إيمولا (أ ف ب)

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سيكون السائق الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» أول المنطلقين في سباق جائزة إيميليا-رومانيا الإيطالية، الجولة السابعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، على حلبة إيمولا، بعد أن سجل اسرع وقت في التجارب الرسمية، معادلاً الرقم القياسي للبرازيلي الراحل إيرتون سينا في عدد المرات المتتالية التي ينطلق فيها من المركز الأول.
وهي المرة السابعة هذا الموسم الذي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، بالإضافة إلى انطلاقه من المركز الأول أيضاً في السباق الأخير الموسم الماضي في أبوظبي.
أما سينا فحقق الرقم القياسي أيضاً على مدار موسمي 1988 و1989.
وسينطلق سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري من المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب البريطاني لاندو نوريس الفائز بالسباق الأخير في ميامي.
وكان الخاسر الأكبر سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريز الذي خرج في الحصة التأهيلية الثانية.
ويتقدم فيرستابن على بيريس بفارق 33 نقطة في ترتيب بطولة العالم قبل السباق الأول لهذا الموسم في أوروبا.
ويسعى الهولندي للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما اكتفى بالمركز الثاني في الجولة الماضية في ميامي، عندما تُوج نوريس بطلاً للمرة الأولى في مسيرته.

الفورمولا-1
إيطاليا
أبوظبي
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
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