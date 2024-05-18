برايتون ودي زيربي.. «حالة طلاق»!



لندن (أ ف ب)



قرر نادي برايتون الإنجليزي ومدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، إنهاء ارتباطهما بالتراضي في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عامين من انتهاء العقد بينهما، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي الساحلي.

وسيقود دي زيربي (44 عاماً) فريق «النوارس» للمرة الأخيرة الأحد على أرضه ضد مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وعلّق رئيس النادي توني بلوم على عملية الانفصال في بيان رسمي جاء فيه «لقد اتفقنا بالتراضي على إنهاء عقد روبرتو بشكل يناسب الطرفين، هذا الأمر يسمح لنا بالتخطيط للموسم المقبل في أقرب وقت ممكن وإعطاء روبرتو الوقت للتفكير في خطوته التالية ومستقبله».

أما دي زيربي فقال «الرحيل الآن يمنحني الوقت لأخذ قسط من الراحة، قبل اتخاذ قرار بشأن خططي المستقبلية»، مشيراً إلى أنه «حزين للغاية» لمغادرة برايتون، لكنه «فخور للغاية» بما تم تحقيقه «خلال الموسمين التاريخيين الأخيرين».

وتولى الإيطالي مسؤولية تدريب الفريق في سبتمبر 2022 خلفاً لجراهام بوتر الذي رحل إلى تشيلسي.

قاد النادي إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، وهو أعلى مركز في تاريخ النادي، وتأهل برايتون للمرة الأولى في تاريخه إلى إحدى المسابقات الأوروبية، وبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم وخرج على يد روما الإيطالي.

وكان الموسم الثاني لدي تسيربي على رأس الجهاز الفني أكثر تعقيداً لفريقه الذي يحتل العاشر قبل نهاية الموسم بمرحلة واحدة.

وخسر برايتون العديد من أبرز نجومه، وعلى رأسهم الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم (ليفربول) والإكوادوري مويسيس كايسيدو (تشيلسي) والبلجيكي لياندرو تروسار (أرسنال).