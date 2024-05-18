موتا ينفي الارتباط بـ«السيدة العجوز»!



روما (أ ف ب)



أكد مدرب بولونيا الإيطالي تياجو موتا، الذي ترشحه الصحف الإيطالية لتدريب يوفنتوس خلفاً لماسيميليانو أليجري «المقال» من منصبه، أنه «لم يقرر أو يوقع أي شيء» وأنه سيتخذ قراراً بشأن مستقبله «في الأيام المقبلة».

وقال موتا، في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة فريقه ليوفنتوس بالتحديد في الدوري الإيطالي الأحد: «لم أقرر أي شيء، ولم أوقع أي شيء، في الأسبوع المقبل، سنجلس على الطاولة مع رئيس بولونيا، جوي سابوتو، للتوصل إلى قرار معاً».

وتابع «سيحصل هذا الأمر، يجب أن نتحلى بالصبر، سأتخذ قراري مع احترامي الشديد لهذا النادي، ولرئيسي وللاعبي فريقي».

ويقترب الدولي الإيطالي السابق البالغ 41 عاماً، من نهاية عقده مع بولونيا الذي يشرف على تدريبه منذ 2022.

تحت قيادته، تأهل بولونيا، صاحب المركز الثالث في الدوري الإيطالي، للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورشحت الصحف الإيطالية موتا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لتدريب يوفنتوس منذ أسابيع عدة.

وأقال يوفنتوس، النادي الأكثر نجاحاً في كرة القدم الإيطالية، مدربه أليجري، بعد يومين من فوزه بكأس إيطاليا 2024 التي تميزت بهجوم عنيف من المدرب ضد الحكام ومدير يوفنتوس ومدير صحيفة «توتوسبورت» الرياضية اليومية.

ولم يرغب موتا في الكشف عن المزيد عن مستقبله وركز على مباراة فريقه المقبلة أمام يوفنتوس الذي فاز في مباراتين فقط في الدوري منذ نهاية يناير الماضي، وقال «اليوفي فريق قوي، فاز للتو بكأس إيطاليا بطريقة مستحقة ضد أحد أفضل الفرق في بطولتنا (أتالانتا 1-0)، أتوقع مواجهة فريق قوي».