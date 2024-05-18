السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خلاف بين الإنتر والدائن!

خلاف بين الإنتر والدائن!
18 مايو 2024 22:27

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
موتا ينفي الارتباط بـ«السيدة العجوز»!


بات الاستقرار المادي لإنتر المتوّج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مهدّداً من قبل صندوق الاستثمارات الأميركي «أوكتري كابيتال»، وفقاً لما أعلنه رئيس النادي الصيني ستيفن تشانج.
وقال تشانج رئيس شركة سونينج المالكة لإنتر إن شركته سارعت لتسديد ديونٍ بلغت قيمتها مئات الملايين من اليورو.
وسيتوّج الإنتر بقيادة مدربه سيموني إنزاجي بشكلٍ رسميّ باللقب بعد مواجهة لاتسيو الأحد ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الذي ضمِن لقبه قبل خمس مراحل على نهايته.
لكن ما كان من المفترض أن يكون عطلة نهاية أسبوع احتفالية طغت عليها مهلة يوم الاثنين لسداد نحو 375-380 مليون يورو لـ«أوكتري كابيتال»، وقد تتخلى سونينج عن استحواذها على النادي في حال عدم التمكّن من سداد الديون.
وزعم تشانج أن شركة أوكتري تعوّق المفاوضات، فقال «لقد بذلنا كل جهد ممكن مع شريكنا لإيجاد حل ودي، بما في ذلك مسارات متعددة لـ(أوكتري) لتحقيق عائد مالي كامل وفوري».
وأضاف «لسوء الحظ، تم الردّ على جهودنا بالتهديدات القانونية ونقص المشاركة الفعالة من (أوكتري)، لم يكن هذا محبطاً ومخيباً للآمال فقط، بل إن هذا السلوك الآن يشكل مخاطر محتملة على النادي يمكن أن تهدد استقراره بشكل خطير».
وأشار إلى أن القرض الطارئ قد تم الاتفاق عليه قبل ثلاث سنوات، لكن جائحة كورونا دمّرت الأندية مالياً في جميع أنحاء أوروبا، مضيفاً «نحن ملتزمون بالعمل نحو حل سلمي مع (أوكتري) ومواصلة قصة نجاحنا مع إنتر الذي نحبّه».
وتكبّد إنتر خسائر قدرها 85 مليون يورو في موسم 2022-2023، بعد خسائر أكبر بلغت 140 مليون يورو و245.6 مليون في الموسمين اللذين سبقاه.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن سونينج تقترب من اقتراض مبلغ نحو 430 مليون يورو من صندوق استثماري أميركي آخر.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس كازاخستان
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس كازاخستان
اليوم 21:51
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
صور.. سكان أصليون في الأمازون يشتهرون بتصنيع آلات موسيقية
الترفيه
صور.. سكان أصليون في الأمازون يشتهرون بتصنيع آلات موسيقية
اليوم 23:40
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
الرياضة
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
اليوم 23:32
منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»
الرياضة
منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©