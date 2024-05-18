خلاف بين الإنتر والدائن!



روما (أ ف ب)



بات الاستقرار المادي لإنتر المتوّج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مهدّداً من قبل صندوق الاستثمارات الأميركي «أوكتري كابيتال»، وفقاً لما أعلنه رئيس النادي الصيني ستيفن تشانج.

وقال تشانج رئيس شركة سونينج المالكة لإنتر إن شركته سارعت لتسديد ديونٍ بلغت قيمتها مئات الملايين من اليورو.

وسيتوّج الإنتر بقيادة مدربه سيموني إنزاجي بشكلٍ رسميّ باللقب بعد مواجهة لاتسيو الأحد ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الذي ضمِن لقبه قبل خمس مراحل على نهايته.

لكن ما كان من المفترض أن يكون عطلة نهاية أسبوع احتفالية طغت عليها مهلة يوم الاثنين لسداد نحو 375-380 مليون يورو لـ«أوكتري كابيتال»، وقد تتخلى سونينج عن استحواذها على النادي في حال عدم التمكّن من سداد الديون.

وزعم تشانج أن شركة أوكتري تعوّق المفاوضات، فقال «لقد بذلنا كل جهد ممكن مع شريكنا لإيجاد حل ودي، بما في ذلك مسارات متعددة لـ(أوكتري) لتحقيق عائد مالي كامل وفوري».

وأضاف «لسوء الحظ، تم الردّ على جهودنا بالتهديدات القانونية ونقص المشاركة الفعالة من (أوكتري)، لم يكن هذا محبطاً ومخيباً للآمال فقط، بل إن هذا السلوك الآن يشكل مخاطر محتملة على النادي يمكن أن تهدد استقراره بشكل خطير».

وأشار إلى أن القرض الطارئ قد تم الاتفاق عليه قبل ثلاث سنوات، لكن جائحة كورونا دمّرت الأندية مالياً في جميع أنحاء أوروبا، مضيفاً «نحن ملتزمون بالعمل نحو حل سلمي مع (أوكتري) ومواصلة قصة نجاحنا مع إنتر الذي نحبّه».

وتكبّد إنتر خسائر قدرها 85 مليون يورو في موسم 2022-2023، بعد خسائر أكبر بلغت 140 مليون يورو و245.6 مليون في الموسمين اللذين سبقاه.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن سونينج تقترب من اقتراض مبلغ نحو 430 مليون يورو من صندوق استثماري أميركي آخر.