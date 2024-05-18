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الرياضة

تشافي.. رسالة «الهدوء والثقة»!

تشافي.. رسالة «الهدوء والثقة»!
18 مايو 2024 22:30


برشلونة (أ ف ب)

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أصرّ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أنه لا يزال يشعر بثقة رئيس النادي جوان لابورتا، على الرغم من التكهّنات حول مستقبله، وذلك عشية مواجهة رايو فايكانو الأحد في المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن تشافي سيُقال في الأسابيع المقبلة، لكن المدرب قال إن الإدارة «نقلت (له) الهدوء».
وكان تشافي (44 عاماً) قد أعلن في يناير أنّه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده في يونيو 2025.
لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز «البلاوجرانا» 2-0 ضمن الدوري الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.
قال المدرب في مؤتمر صحفي «لا تهمّني هذه الأخبار، (النادي) نقل لي الهدوء والثقة، بالنسبة لي لم يتغيّر أي شيء».
وأضاف «سنجلس مع الرئيس، إذا كان يجب أن نتكلم حول أمرٍ ما سنفعل، لكن نظرياً كل شيء على حاله كما كان منذ ثلاثة أسابيع».
وكان الثنائي لابورتا وتشافي أعلنا قبل ثلاثة أسابيع أن المدرب سيبقى حتّى 2025.
واعتبر أسطورة النادي أن «الأمل والطموح» ما زالا قويين قبل انطلاق الموسم المقبل.
وأضاف «ليس لديّ أي شك بأن الأمور تسير على ما يرام، لديّ مجموعة رائعة (من اللاعبين) ونحن ندرك أننا قادرين على المنافسة بشكلٍ أفضل في الموسم المقبل».
ويُمكن لبرشلونة أن يحسم الوصافة في حال الفوز على رايو فايكانو في المباراة قبل الأخيرة من الدوري.

الدوري الإسباني
برشلونة
تشافي هيرنانديز
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