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الرياضة

«الحصناوي» يغازل «المحترفين».. و«النواخذة» يواجه مصفوت

دبا الحصن يغازل المحترفين في مواجهة سيتي
19 مايو 2024 01:32

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

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تُقام مباريات «الجولة 32» لدوري الدرجة الأولى في «توقيت موحد»، بإقامة 7 مباريات مساء اليوم، تتصدرها مواجهة دبا الحصن «الوصيف» أمام ضيفه سيتي، فيما يحل دبا «الثالث» ضيفاً على مصفوت، ويواصل العروبة «البطل» احتفالاته بالتتويج أمام الجزيرة الحمراء، ويلتقي في بقية المباريات الحمرية والتعاون، العربي ويونايتد، الظفرة وجلف يونايتد، مسافي والذيد.
وتتركز الأنظار في الجولات الأخيرة لدوري الأولى، على سباق «البطاقة الثانية» في طريق التأهل لدوري المحترفين، والذي يجمع دبا الحصن الوصيف الحالي للترتيب برصيد 58 نقطة من 28 مباراة، ومنافسه المباشر دبا «الثالث» برصيد 57 نقطة من 29 مباراة.
وتبدو الفرصة متاحة أمام «الحصناوي» الساعي لتأهله الأول لـ «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004 - 2005، إلى حسم الصعود بنهاية مباريات الليلة، حال انتصاره المنتظر أمام ضيفه سيتي «قبل الأخير» برصيد 8 نقاط للوصول برصيد نقاطه الحالي إلى 61، في انتظار تعثر منافسه دبا، والذي تبقت له مباراتان فقط بالخسارة أمام مصفوت.
وجدد لاعبو دبا الحصن بقيادة الرباعي جيلمار دا سيلفا، وكايكي جيسوس ورضا حنيوي، وأحمد الظهوري، الدعوة لجماهير «الحصناوي» بمواصلة مؤازرة اللاعبين بالدعم والتشجيع في مباراة الليلة أمام سيتي في طريق التأهل نحو دوري المحترفين بقيادة المدرب المصري طارق السيد. 
في المقابل، يتمسك «النواخذة» الطامح في تأهل رابع إلى «دوري المحترفين» بعد مواسم 2012-2023، 2015-2016، 2022-2023، بحظوظه في المنافسة في المواجهة أمام مضيفه مصفوت صاحب المركز 14 برصيد 27 نقطة، قبل مواجهة الجولة المقبلة أمام الفجيرة، في انتظار تعثر منافسه دبا الحصن.
وحسم العروبة «البطل» بطاقة التأهل الأولى لدوري المحترفين مبكراً قبل 4 جولات على ختام «دوري الهواة»، في الوقت الذي هبط فيه فريقا الرمس «الأخير»، وسيتي قبل الأخير إلى «دوري الدرجة الثانية».
مباريات اليوم 
دبا الحصن - سيتي 18:10
مصفوت - دبا 18:10
الجزيرة الحمراء - العروبة 18:10
الحمرية - التعاون 18:10
العربي - يونايتد 18:10
الظفرة - جلف يونايتد 18:10
مسافي - الذيد 18:10
ترتيب فرق الصدارة 
العروبة 73 نقطة من 28 مباراة 
دبا الحصن 58 نقطة من 28 مباراة 
دبا 57 نقطة من 29 مباراة

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
مصفوت
العروبة
الظفرة
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