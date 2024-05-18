منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»



دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اختتمت بنجاح في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات نهائيات النسخة الرسمية الأولى من بطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث أُقيمت منافسات الأدوار النهائية للبطولة بتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، وعدد من الاتحادات الرياضية والجهات الاتحادية والمحلية.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية، معرباً عن سعادته بما قدمه المشاركون في المنافسات من أداء يبشر بمستقبل واعد للرياضة الإماراتية.

وقال سموه: «بناء منظومة رياضية متفوقة وقادرة على التنافس العالمي يبدأ من القاعدة، وتحديداً من المدارس، باعتبارها توفر بيئة لغرس قيم وثقافة الرياضة لدى الأجيال الناشئة، واحتضان مواهبهم وصقلها، وتشجعيهم على تحقيق التوازن البدني والنفسي الذي يؤهلهم للتفوق والإبداع الرياضي».

وأضاف سموه: «يأتي تنظيم بطولة الألعاب المدرسية، ليضيف إلى تطور الحركة الرياضية الأولمبية في الدولة، ويرسم ملامح مستقبلها، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، لتكون نواة لصناعة أبطال المستقبل، وهو ما ينسجم مع سعي اللجنة الأولمبية الوطنية لتطوير نموذج رياضي مستدام يعزز قدرات المواهب الواعدة، ويساعدها على تحقيق الإنجازات العالمية».

حضر الحفل الختامي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وعدد من المسؤولين في قطاعي التعليم والرياضة في الدولة.

وكرم معاليه الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والذين بلغ عددهم 772 طالباً وطالبة من أصل 1840 متأهلاً للنهائيات.