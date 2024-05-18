«فهود زعبيل» بطل بـ«القياسية»

سلطان آل علي (دبي)

انطلقت الأفراح في «بيت الوصل»، بعد التتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام النصر المنافس التقليدي في نهائي كبير، وعرض باهر من «الإمبراطور» أسفر عن فوزه بـ «رباعية»، ويسهم اللقب في إحياء سجلات التاريخ للوصل بعد سنوات من الغياب والجفاف.

ورفض الوصل إلا أن يعود إلى الألقاب بطريقته وبأرقام قياسية، ولا يوجد أفضل من العودة إلى بوابة الأمجاد عن طريق المنافس التقليدي، وفي «ديربي» خاص، وبمحصلة أربعة أهداف أمام النصر، والتي يكتب بها الوصل اسمه على أكبر نتيجة في تاريخ البطولة، مشتركاً مع الجزيرة الذي تفوق على الوحدة 4-0 موسم 2010-2011، والمصادفة أنّ المباراتين عبارة عن «ديربي» في دبي وأبوظبي.

وتعد النتيجة ضمن الأكبر في تاريخ جميع النهائيات في كرة الإمارات، وسُجِّلت القياسية الأكبر في نهائي الدوري المشترك موسم 1974-1975 بنتيجة 5-0 لشباب الأهلي على الوصل، وفي المرتبة الثانية، نهائي كأس السوبر الأخيرة بين شباب الأهلي والشارقة، بعدما انتصر «الفرسان» 6-2، وفي المرتبة الثالثة نهائي الوصل مع النصر، والجزيرة مع الوحدة 4-0 لـ «الإمبراطور» و«فخر أبوظبي».

والجدير بالذكر أنّ الوصل أصبح ثاني الأندية التي تسجل 4 أهداف خلال أكثر من مرة بنهائي الكأس، حدث ذلك في نهائي 2006-2007 على حساب العين 4-1، وهذا الموسم أمام النصر 4-0، وسبقه في ذلك شباب الأهلي الذي حقق اللقب على الوحدة 4-1 في 1995-1996 وبنتيجة 4-3 على الشباب موسم 2012-2013.

وفي الجانب المقابل، أصبح النصر ثاني الأندية التي تستقبل 4 أهداف في أكثر من نهائي بالمسابقة، حيث خسر «العميد» أمام عجمان في نهائي تاريخي بنتيجة 4-1 خلال موسم 1983-1984، قبل أن يخسر من الوصل 4-0، وهو بذلك يتشارك مع الوحدة الذي خسر 4-1 أمام شباب الأهلي في موسم 1996-1995، و4-0 أمام الجزيرة في موسم 2010-2011.