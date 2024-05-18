السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا إلى «دوري الأبطال»

أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
18 مايو 2024 23:32

 
روما (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
خلاف بين الإنتر والدائن!
شفيونتيك.. «روما 3»

حقّق أتالانتا فوزاً ثميناً على حساب ليتشي 2-0، ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لثلاثة أعوام.
ويدين أتالانتا الذي يستعد لخوض نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام باير ليفركوزن الألماني الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، بفوزه الى البلجيكي تشارلز دي كيتلاير (48) وجانلوكا سكاماكا المتألق (53).
ورفع أتالانتا الفارق بينه وبين روما السادس إلى 6 نقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة، علماً بأن الأول يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن بولونيا الثالث ويوفنتوس الرابع.
من جهته، يحتل ليتشي الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء المركز الثالث عشر بـ 37 نقطة.
وخسر أتالانتا نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الأربعاء 0-1، إلا أنّه دخل اللقاء ساعياً لضمان المركز الخامس على الأقل، في سعيه للعودة إلى المسابقة القارية المرموقة.
وبعد أن نالت إيطاليا خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدثة الموسم المقبل بفعل نتائج فرقها في المسابقات القارية هذا الموسم، فقد حُسمت هوية الفرق المتأهلة، وهي الإنتر وميلان ويوفنتوس وبولونيا وأتالانتا.
فيما يتبقى أمل روما في التأهل إلى دوري الأبطال، بحال فوز أتالانتا بلقب«يوروبا ليج»، وعدم احتلاله مركزاً أفضل من الخامس.
لكن بحال حلول أتالانتا بين الأربعة الأوائل، لن يبلغ السادس المسابقة القارية الأولى المتجدّدة، حتى بحال تتويج الأول بلقب يوروبا ليج.
وخاض الفريق من برجامو اللقاء من دون الهولندي تون كوبماينرس بداعي الإيقاف، ومواطنه مارتن دي رون والبوسني سيد كولاسيناتش والسويدي إميل هولم بداعي الإصابة.

الدوري الإيطالي
دوري أبطال أوروبا
أتالانتا
ليتشي
يوفنتوس
روما
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس كازاخستان
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس كازاخستان
اليوم 21:51
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
الرياضة
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»
اليوم 23:32
منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»
الرياضة
منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»
اليوم 22:47
تشافي.. رسالة «الهدوء والثقة»!
الرياضة
تشافي.. رسالة «الهدوء والثقة»!
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©