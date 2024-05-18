أتالانتا إلى «دوري الأبطال»



روما (أ ف ب)

حقّق أتالانتا فوزاً ثميناً على حساب ليتشي 2-0، ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لثلاثة أعوام.

ويدين أتالانتا الذي يستعد لخوض نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام باير ليفركوزن الألماني الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، بفوزه الى البلجيكي تشارلز دي كيتلاير (48) وجانلوكا سكاماكا المتألق (53).

ورفع أتالانتا الفارق بينه وبين روما السادس إلى 6 نقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة، علماً بأن الأول يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن بولونيا الثالث ويوفنتوس الرابع.

من جهته، يحتل ليتشي الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء المركز الثالث عشر بـ 37 نقطة.

وخسر أتالانتا نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الأربعاء 0-1، إلا أنّه دخل اللقاء ساعياً لضمان المركز الخامس على الأقل، في سعيه للعودة إلى المسابقة القارية المرموقة.

وبعد أن نالت إيطاليا خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدثة الموسم المقبل بفعل نتائج فرقها في المسابقات القارية هذا الموسم، فقد حُسمت هوية الفرق المتأهلة، وهي الإنتر وميلان ويوفنتوس وبولونيا وأتالانتا.

فيما يتبقى أمل روما في التأهل إلى دوري الأبطال، بحال فوز أتالانتا بلقب«يوروبا ليج»، وعدم احتلاله مركزاً أفضل من الخامس.

لكن بحال حلول أتالانتا بين الأربعة الأوائل، لن يبلغ السادس المسابقة القارية الأولى المتجدّدة، حتى بحال تتويج الأول بلقب يوروبا ليج.

وخاض الفريق من برجامو اللقاء من دون الهولندي تون كوبماينرس بداعي الإيقاف، ومواطنه مارتن دي رون والبوسني سيد كولاسيناتش والسويدي إميل هولم بداعي الإصابة.