«حشيم 199» بطل «القفال» للمرة الثانية

دبي (الاتحاد)

حقق طاقم «حشيم 199» لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي لقب «الناموس الأغلى» في سباقات الموسم البحري 2023-2024، بحصد لقب النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن المحلية 60 قدماً، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد «نسخة 2022».

وتوج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وأحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أبطال النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال، كما قام بتكريم الشركاء والرعيل الأول من أهل البحر.

وحققت النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال، الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 123 سفينة تجمعت قبل أيام في جزيرة صير بونعير، استعداداً للانطلاقة التي تأجلت قبل أن تتخذ اللجنة العليا المنظمة القرار الصائب بإقامته أمس، رغم التحديات المتمثلة في حالة البحر، حيث اختارت تقليص المسار في المرحلة الأولى ليتم الحدث في أفضل صورة.

ونجح طاقم السفينة «حشيم 199» في تسجيل الانتصار الملحمي في الأمتار الأخيرة، حيث ظهر منافساً قوياً منذ البداية ضمن الخمسة الكبار في الترتيب، لكنه انقض في الأمتار الأخيرة على القمة ليصل خط النهاية أولاً؛ بفضل حنكة طاقمه وخبرة النوخذة الشاب المهندس حسن الذي أحسن اختيار المسار المناسب.

وكانت الأنظار في الأمتار الأخيرة مسلطة بقوة على طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة بطي مصبح الغشيش المري، حيث تصدرت المشهد، وكانت قاب قوسين من الوصول أولاً، لولا مفاجآت الأمتار الأخيرة من قبل المتصدر «حشيم 199»، ليحتل طاقم «الشقي 96» المركز الثاني. وذهب المركز الثالث في السباق الكبير إلى طاقم «شاهين 57»، لمالكها حمدان سعيد جابر الحربي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري، فيما حصل طاقم «طوفان 21»، لمالكها حمد راشد محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي على المركز الرابع، وحل طاقم «غازي 103»، لمالكها النوخذة أحمد سعيد الرميثي في المركز الخامس.

وحرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر على تهنئة الأطقم الفائزة في سباق «القفال 33» نواخذة السفن حشيم 199 (الأول)، والشقي 96 (الثاني)، وشاهين 57 (الثالث)، وطوفان 21 (الرابع)، وغازي 103 (الخامس)، كما هنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة وممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة والمساهمة في إنجاح السباق.

كما زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الفعاليات المصاحبة لحفل ختام السباق في قرية القفال، وتعرفا على مقتنيات متحف زايد للتراث البحري من مؤسسة صالح حنبلوه الشحي.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية بالنجاح التنظيمي الكبير لسباق القفال للمحامل الشراعية 60 قدماً في نسخته الـ 33، وباللوحة المميزة التي قدمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع مختلف شركاء النادي في التنظيم والنجاح.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن ملحمة القفال تواصل في كل موسم تقديم رسالة مميزة لتسطر لوحة جميلة للتراث عبر السباق الذي يقام وبنجاح منذ ثلاثة عقود، ويشهد في كل موسم تطوراً أكبر من مختلف النواحي الفنية والتنظيمية، وقال: تابعنا سباقاً مميزاً بكل المقاييس في هذه النسخة، ونشكر اللجنة المنظمة على اختيار التوقيت المثالي لإطلاق السباق، نسخة جميلة في كل مراحلها وبكل معانيها.

من جانبه، أهدى النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، قائد طاقم «حشيم 199»، الفوز والتتويج بلقب النسخة رقم 33 من سباق القفال إلى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة.

وقال حسن عبدالله المرزوقي، إن تعاون الفريق وراء الفوز بلقب النسخة الـ 33 من سباق القفال الذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل حنكة اللجنة المنظمة التي أحسنت التعامل مع الحالة الجوية.