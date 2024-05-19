الأهلي يقترب من توقيت «الثانية عشرة»!

تونس (الاتحاد)



فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، على ملعب «حمادي العقربي» في رادس، ضمن ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتأجل الحسم إلى السبت المقبل، عندما يتواجهان إياباً في القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة، والثاني عشر القياسي في تاريخه، بينما يطارد الترجي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.

ويتكرّر النهائي بين العملاقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق فريق «الشياطين الحمر» 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب فريق «باب سويقة» تأخره في القاهرة 1-3، وفاز في رادس 3-0، ليُتوج بلقبه الثالث.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة توالياً «رقم قياسي»، والسابع عشر في تاريخه، مثبتاً تخصصه في المسابقة القارية.

ولعب المدرب البرتغالي للترجي ميجيل كاردوسو بتشكيلته المعهودة، معتمداً على الحارس أمان الله مميش، وثنائي الدفاع الجزائري محمد توغاي وياسين مرياح، وقاد الوسط المخضرم غيلان الشعلالي، وفي الهجوم الثلاثي الجزائري حسام غشة والبرازيليين يان ساس ورودريجو رودريجيس.

في المقابل اعتمد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر على المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي كرأس حربة صريح، ومعه الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات على الأطراف، وإمام عاشور صانع لعب، والحارس الشاب مصطفى شوبير.

ولم تكد تصل المباراة إلى الدقيقة الرابعة، حتى تعرض الأهلي إلى ضربة قوية بإصابة ظهيره المخضرم التونسي علي معلول، وأشرك المدرب السويسري مارسيل كولر كريم فؤاد بدلاً منه.

وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أن الفريق قدم مستوى جيداً أمام الترجي، خلال الشوط الثاني، مشيراً إلى أن لقاء الإياب سيكون مختلفاً، ولابد من وجود صلابة دفاعية للاعبي فريقه، وأيضاً شكل هجومي منظم لتحقيق اللقب. وأضاف: «المباراة كانت قوية والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل، انتهى الشوط الأول في رادس، والمباراة الثانية في القاهرة». وأوضح أن «لقاء الإياب يتطلب الدفاع جيداً في القاهرة على أرضنا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب». وقال: أي مباراة أخوضها مع الأهلي أسعى للفوز بها، ولابد أن نقبل نتيجة التعادل، والترجي فريق قوي وصنع فرصة أو فرصتين، ولذلك علينا الحذر في الإياب، وأن نكون في حالة صلابة دفاعية، وفي الوقت نفسه نهاجم من أجل الفوز باللقب.