ميلان.. «باهت»!



ميلانو (رويترز)



خسر ميلان 3-1 أمام مضيفه تورينو، المنتمي لوسط جدول الترتيب، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وهي نتيجة أخرى مخيبة للآمال لبطل أوروبا سبع مرات، الذي سينهي في المركز الثاني في الترتيب خلف منافسه المحلي الإنتر.

وسيطر تورينو على الشوط الأول، وتقدم عبر ضربة رأس من دوفان زاباتا في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة 26، ثم ضاعف إيفان إيليتش النتيجة بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل أصحاب الأرض هيمنتهم بعد الاستراحة، واحتاج لاعب ميلان السابق ريكاردو رودريجيز إلى 18 ثانية فقط، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة في الزاوية العليا للمرمى محرزاً الهدف الثالث لتورينو.

وسجل إسماعيل بن ناصر ركلة جزاء لمصلحة ميلان في الدقيقة 55، بعد خطأ ضد كريستيان بوليسيتش، لكن الضيوف، الذين بدا أنهم يركزون على مباراتهم الأخيرة ضد سالرنيتانا الهابط، لم يهددوا أبداً بالعودة في نتيجة المباراة.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «ليس الأمر أننا لم نلعب بشكل جيد، ولكن الأمر تعلق بكونهم أكثر تركيزاً وإصراراً في الأحداث التي حسمت النتيجة».

وانتشرت شائعات حول مغادرة المدرب البالغ 58 عاماً للنادي، بمجرد انتهاء الموسم، لكن بيولي نفسه لم يقدم أي مؤشرات بشأن مستقبله.

وقال المدرب «عقدي لا يزال مستمراً لعام آخر، وأمضيت خمس سنوات رائعة ومكثفة، أركز فقط على إنهاء الموسم،

لم أتحدث مع أي فريق آخر، أكن احتراماً كبيراً لهذا النادي ومشجعيه».

ويحتل تورينو المركز التاسع في الترتيب برصيد 53 نقطة.