الأهلي إلى «أبطال آسيا» في «حفل الخماسية»



الرياض (أ ف ب)



حقق الأهلي فوزاً ساحقاً على مضيفه أبها 5-1، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم، ليحسم تأهله الى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

سجل فراس البريكان (8) وزياد الجهني (45)، وسميحان النابت (72)،والجزائري رياض محرز (85) والإيفواري فرانك كيسيه (87) خماسية الأهلي، فيما سجل هدف أبها الوحيد حارس الأهلي السنغالي إدوار ميندي بالخطأ في مرماه (91)

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع، وحسم الأهلي تأهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد أبها عند النقطة 29 في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز السادس عشر، ليتأزم موقف الفريقين، وأصبحا قريبين من اللحاق بالحزم الى دوري الدرجة الاولى.

والفوز هو الثاني على التوالي للأهلي، بعد الخسارة أمام الهلال 2-1؛ إذ فاز بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية أمام الشباب.

وتغلب التعاون على الشباب بهدف جواو بيدرو (52) ليرفع الفوز رصيد التعاون إلى 55 نقطة، في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد الشباب عند 41 نقطة، في المركز التاسع بفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الثامن.

ويعد هذا هو التعثر الثاني على التوالي لفريق الشباب، بعدما خسر في المرحلة الماضية بثنائية مقابل هدف أمام الأهلي.

وهبط الحزم رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تعادله 1 -1 أمام ضيفه الرياض.

سجل للرياض برونو دا سيلفا بالخطأ في مرماه (50)، وعادل النتيجة للحزم باولو ريكاردو في (98)

وارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 31 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الحزم، عند النقطة 21 في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.