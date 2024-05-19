كيكي يرحل من «الإرهاق الذهني»!



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي إشبيلية الإسباني، أنه اتفق مع كيكي سانشيز المدير الفني للفريق، على الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري، وفسخ الموسم الأخير في التعاقد.

وتولى كيكي المسؤولية في ديسمبر الماضي، ليحل مكان دييجو ألونسو، حيث كان الفريق الأندلسي يحتل المركز السابع عشر ومهدد بالهبوط، بينما يتواجد حالياً في المركز الثاني عشر، قبل جولتين من انتهاء مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويلتقي إشبيلية مع أتلتيك بلباو مساء الأحد، قبل أن يختتم الموسم بمواجهة برشلونة في الأسبوع المقبل.

وبرر كيكي قرار رحيله قائلاً «الأمر يتعلق بالإرهاق الذهني، لقد كانت مهمة إنقاذ، ولست قادراً على توجيه لاعبي فريقي بما أريده في غضون ثلاثة أشهر، لذا خطوة رحيلي هي قرار صحي يمنح النادي فرصة التعاقد مع مدرب آخر، ليكون متنفساً جديداً».

وتوجه خوسيه ماريا ديل نيدو رئيس نادي إشبيلية إلى المدرب كيكي سانشيز، موضحاً أن قرار الانفصال اتخذ مساء الجمعة. ويملك كيكي «59 عاماً» تجارب تدريبية مع أندية إسبانية أخرى، مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وخيتافي وإسبانيول بخلاف بنفيكا البرتغالي وواتفورد الإنجليزي، ومحطات أخرى في الإمارات والصين.