الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو يقترب من التدريب في السعودية

مورينيو يقترب من التدريب في السعودية
19 مايو 2024 09:19

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة
الأهلي إلى «أبطال آسيا» في «حفل الخماسية»


أثار نجم كرة القدم البرتغالي السابق نونو جوميز، موجة من التكهنات بشأن مستقبل مواطنه جوزيه مورينيو، إذ عبر عن توقعه لانضمام المدرب الشهير إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.
لطالما ارتبط اسم المدرب العالمي جوزيه مورينيو بتدريب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، إذ تكررت الشائعات حول انضمام مدرب بورتو وتشيلسي وريال مدريد السابق، إلى السعودية خلال الفترة الماضية.
وقال جوميز في تصريحات لصحيفة «عاجل» السعودية الإلكترونية: «نعم أتوقع أن مورينيو سيتولى تدريب أحد الأندية السعودية في الموسم الجديد، فهو حريص على العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى، بعد إنهاء تجربته السابقة مع روما الإيطالي».
أضاف «أعتقد أن أندية الدوري السعودي ستستمر في جذب المزيد من النجوم والأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبدون شك سيكون تواجد مورينيو إضافة قوية للدوري السعودي، فهو مدرب مخضرم وذو خبرة واسعة، ويتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم». ويبرز نادي القادسية أحد أبرز الأندية السعودية الساعية بقوة للتعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

السعودية
الدوري السعودي
جوزيه مورينيو
روما
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
18 مايو 2024
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
18 مايو 2024
أبوظبي للرياضات المائية يمدد اتفاقية التعاون مع معهد كازان الدولي
الرياضة
أبوظبي للرياضات المائية يمدد اتفاقية التعاون مع معهد كازان الدولي
اليوم 12:26
بوجاتشار يحكم قبضته على «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
بوجاتشار يحكم قبضته على «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 12:23
«كاراتيه الشارقة» يتصدر الدوري العام لفرق «الكاتا»
الرياضة
«كاراتيه الشارقة» يتصدر الدوري العام لفرق «الكاتا»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©