مورينيو يقترب من التدريب في السعودية



الرياض (د ب أ)



أثار نجم كرة القدم البرتغالي السابق نونو جوميز، موجة من التكهنات بشأن مستقبل مواطنه جوزيه مورينيو، إذ عبر عن توقعه لانضمام المدرب الشهير إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

لطالما ارتبط اسم المدرب العالمي جوزيه مورينيو بتدريب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، إذ تكررت الشائعات حول انضمام مدرب بورتو وتشيلسي وريال مدريد السابق، إلى السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال جوميز في تصريحات لصحيفة «عاجل» السعودية الإلكترونية: «نعم أتوقع أن مورينيو سيتولى تدريب أحد الأندية السعودية في الموسم الجديد، فهو حريص على العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى، بعد إنهاء تجربته السابقة مع روما الإيطالي».

أضاف «أعتقد أن أندية الدوري السعودي ستستمر في جذب المزيد من النجوم والأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبدون شك سيكون تواجد مورينيو إضافة قوية للدوري السعودي، فهو مدرب مخضرم وذو خبرة واسعة، ويتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم». ويبرز نادي القادسية أحد أبرز الأندية السعودية الساعية بقوة للتعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.