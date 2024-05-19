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الرياضة

ألونسو: ليفركوزن في «حالة تحدٍ»

ألونسو: ليفركوزن في «حالة تحدٍ»
19 مايو 2024 09:31

برلين (د ب أ)

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قال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، إن فريقه سيكون في حالة تحدي، من أجل تعزيز تفوقه الكبير في الموسم الحالي، بعدما أنهى الموسم بطلاً للدوري الألماني «البوندسليجا» بدون أي هزيمة، وكذلك الحال في البطولات القارية.
وأصبح بطل الدوري الألماني أول فريق يفوز باللقب بدون تلقي أي هزيمة، بعدما حقق الفوز في اللقاء الأخير على أوجسبورج 2-1.
ويسعى ليفركوزن لتحقيق بطولتين، بعد الفوز بالدوري، حيث يلعب نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي في دبلن يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه كايزر سلاوترن «درجة ثانية» في نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «الوصول إلى 90 نقطة هو أمر قوي للغاية، الرقم القياسي هو 91، لم نصل لذلك، لكن البقاء بدون هزيمة هو أمر غير عادي».
وأضاف: «هذا إنجاز رائع، ليس فقط في ألمانيا، ولكن في أوروبا أيضاً، من الغد سيكون لدينا أهدافنا الكبيرة، والأسبوع المقبل سيكون رائعاً بالنسبة لنا».
وقال المدرب الإسباني: «يمكن للجماهير الاحتفال، نستمتع بذلك ثم نتعافى في اليوم التالي.
وأضاف: «هذا يوم مهم للنادي، ونحن نستحق أن نكون الأبطال، لذلك نستغرق بعض الوقت لاستيعاب ذلك».
وقال ألونسو: «فريقنا وضع نفسه في تاريخ الدوري الألماني، بعد 20 عاماً سننظر للخلف، ونقول إننا من حققنا ذلك».

 

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
يوروبا ليج
أتالانتا
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