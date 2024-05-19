فودين.. «قمة السعادة»



لندن (د ب أ)



عبر فيل فودين نجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2023.

وقال فودين «الفوز بهذه الجائزة هو إنجاز أفتخر به للغاية». وأضاف «يشتهر الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه أعظم دوري في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي مع العديد من اللاعبين الآخرين الذين استمتعوا جميعاً بمواسم متميزة مع أنديتهم».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن فودين قوله «بشكل عام، كنت سعيداً جداً بالطريقة التي لعبت بها هذا الموسم، وسعدت حقاً لأنني تمكنت من المساهمة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة طوال الموسم».

وأضاف «أود أن أشكر جميع العاملين في مانشستر سيتي والمدربين، وخاصة زملائي في الفريق، لأنه بدونهم لم يكن هذا ممكناً».

وقال «أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من صوت لي، فالجائزة تعني الكثير».

ولعب فودين ، خريج أكاديمية مانشستر سيتي أيضاً في مراكز متنوعة، مما يدل على جودته العالية سواء في الانتشار على نطاق واسع أو اللعب في دور أكثر مركزية.

كما حصل فودين أيضاً على جائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2023 من رابطة الكتاب الرياضيين في وقت سابق من هذا الشهر.

وهذا هو الموسم الخامس على التوالي الذي يفوز فيه أحد لاعبي سيتي بالجائزة، إذ حصل كيفن دي بروين على الجائزة في كل من موسمي 2020-2019 و2021- 2022، وفاز روبن دياز بالجائزة في موسم 2020 -2021، كما توج إيرلينج هالاند بجائزة العام الماضي.