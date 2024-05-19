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الرياضة

تشيلسي يحسم صفقة «الجوهرة البرازيلية»

تشيلسي يحسم صفقة «الجوهرة البرازيلية»
19 مايو 2024 11:40

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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نجح تشيلسي الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق شفوي مع بالميراس البرازيلي، بشأن انتقال جناحه الشاب إيستيفانو ويليان الملقب بـ«ميسينيو» البالغ 17 عاماً، إلى قلعة «البلوز»، متفوقاً بذلك على أندية أوروبية أخرى كبيرة سعت بدورها للحصول على خدمات «الجوهرة البرازيلية»، ومنها برشلونة، وباريس سان جيرمان، وأرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد وغيرها، ولكن «البلوز» سبقها بخطوة.
وكان بالميراس باع نجماً شاباً آخر هو فليبي إندريك لريال مدريد قبل عامين، ولكنه لن ينتقل رسمياً إلى «السانتياجو برنابيو»، إلا في يوليو المقبل، عندما يبلغ 18 عاماً، ويصبح من حقه التوقيع رسمياً على عقده.
ولفت «ميسينيو» الأنظار بما يقدمه مع بالميراس من أداء ممتع وفاعلية ملحوظة، حيث سجل هذا الموسم 7 أهداف وصنع 3 أهداف في 27 مباراة.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس نيوز» أن الجانبين الإنجليزي والبرازيلي اتفقا على حصول بالميراس على 1. 29 مليون جنيه إسترليني «34 مليون يورو»، بخلاف المتغيرات الأخرى التي تصل إلى 23 مليون يورو، وفقاً لأداء اللاعب مع ناديه الحالي ومع تشيلسي، وما يحققه من ألقاب وبطولات ويسجله من أهداف.
وقالت الشبكة إن تشيلسي اقترح على بالميراس عقداً مدته 7 سنوات، ولن يكون بمقدور إيستيفانو ويليان الانتقال إلى «ستامفورد بريدج» إلا خلال أبريل 2025، عندما يبلغ 18 عاماً.
وصل إيستيفانو ويليان إلى بالميراس في 2021، بعمر 14 عاماً قادماً من كروزيري، ولكنه لم يشارك في المباريات إلا اعتباراً من الموسم الماضي، ثم أصبح أساسياً في مباريات كثيرة هذا الموسم.

تشيلسي
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