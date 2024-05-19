«ماسترز الشطرنج».. مباراة ماراثونية 5 ساعات!

رضا سليم (الشارقة)

شهدت الجولة الخامسة من بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية السابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مفاجآت جديدة بخسارة سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني أول مباراة في البطولة أمام الهندي أرافيندا تشيثامبارام، ليتوقف رصيد سالم عند 3.5 نقطة بواقع 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، وعلى الطاولة الثانية تعادل الأميركي هانس نيمان مع الصربي أليكسي سارانا، وعلى الطاولة الثالثة تقاسم المصنف الأول الهندي آرجون إيريجايسي بطل النسخة الماضية نقطة المباراة مع منافسه الروسي مورزين فولودار.

وتمكن الإيراني أمين طبطبائي بطل النسخة الرابعة من الفوز على الهندي بورانيك أبهيمانيو على الطاولة الرابعة بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة 5 ساعات.

وتقاسم السلوفيني فلاديمير فيدوسييف نقطة المباراة مع نظيره الإسباني دانييل يوفا بعد مباراة هادئة في مرحلة الافتتاح قام خلالها اللاعبان بتكرار النقلات لثلاث مرات متتالية لتنتهي المباراة بالتعادل، وعلى الطاولة السادسة لم يتمكن بطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف من تخطي عقبة الإيراني دانيشفار براديا، والذي فاز عليه ليتوقف رصيد الأوزبكي عند 3 نقاط، ويصل الإيراني إلى نقطته الرابعة ليلحق بركب المتصدرين.

وانفرد الكبير الهندي أرافيندا تشيثامبارام بالصدارة برصيد 4.5 نقطة، ويأتي بالمركز الثاني أربعة لاعبين برصيد أربع نقاط هم أمين طبطبائي وهانس نيمان ودانيشفار براديا، وسام شاكلاند، فيما حل ثمانية لاعبين بالمركز الثالث برصيد 3.5 نقطة يتقدمهم سالم عبد الرحمن.

كان عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قد افتتح الجولة الخامسة للبطولة، والتي حضرها تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي.

وأكّد عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم وتمنح فرصة مميزة للاعبي المنتخب ولاعبي الأندية في الدولة للاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين، وتستهدف توفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبي النادي الذين يعمل الجهازان الفني والإداري على تأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهم الدولي وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي لهم.