«كاراتيه الشارقة» يتصدر الدوري العام لفرق «الكاتا»

الشارقة (الاتحاد)

حصد نادي الشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية» 6 دروع للدوري العام للكاتا فئات الأشبال والفتيات والناشئات والشباب والسيدات والرجال، في ختام بطولة الدوري العام لـ«الكاتا»، والتي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، في حين حصل نادي اتحاد كلباء على درع الدوري العام لفئة الناشئين، وشارك في البطولة 8 فرق وهي شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد والعين ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وشرطة دبي والفجيرة للفنون القتالية.

حضر المنافسات ومراسم التتويج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وخالد عيسى المدفع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.