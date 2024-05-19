بوجاتشار يحكم قبضته على «جيرو دي إيطاليا»



روما (د ب أ)



فاز الإيطالي فيليبو جانا بالمرحلة الفردية «عكس عقارب الساعة»، في الجولة الرابعة عشرة من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات، في الوقت الذي عزز فيه تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، موقعه في صدارة الترتيب العام للسباق الإيطالي.

وسجل جانا بطل العالم السابق لسباقات «عكس عقارب الساعة»، 35 دقيقة وثانيتين خلال المرحلة التي امتدت لمسافة 2. 31 كم.

وحل بوجاتشار في المركز الثاني بفارق 29 ثانية عن جانا، يليه الهولندي ثيمين أرينسمان في المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة وسبع ثوانٍ عن الصدارة.

ويتصدر بوجاتشار الترتيب العام للسباق الإيطالي، بفارق ثلاث دقائق و41 ثانية عن جيرانيت توماس الذي استعاد المركز الثاني.