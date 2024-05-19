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الرياضة

أبوظبي للرياضات المائية يمدد اتفاقية التعاون مع معهد كازان الدولي

أبوظبي للرياضات المائية يمدد اتفاقية التعاون مع معهد كازان الدولي
19 مايو 2024 12:26

 
كازان (وام)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية، تمديد اتفاقية التعاون المشترك، مع معهد كازان الدولي للتعاون مع أفريقيا والشرق الأوسط، لاستضافة وتنظيم معسكرات النادي بكازان عاصمة تتارستان الروسية.
تم التوقيع بمنصة الإمارات في منتدى كازان الدولي، بحضور وفد سفارة الدولة الذي ضم حمد الحبسي نائب سفير الدولة لدى الاتحاد الروسي، ومحمد راشد المنصوري سكرتير أول السفارة.
وحضر وفد النادي نهائي بطولة روسيا للهوكي الأرضي، ضمن البرامج الرياضية المصاحبة للمؤتمر، بمشاركة فرق من روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء، واطلع على المنشآت الرياضية المتخصصة، ونظم الترويج للمباريات وإدارة الجماهير، ونقاط بيع التذاكر والبرامج الرياضية والترفيهية المصاحبة للأحداث الرياضية، لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة للجماهير والحضور.
وقام وفد نادي أبوظبي للرياضات المائية، بزيارة مقر أكاديمية فولغا للتربية البدنية والرياضة والسياحة التي تعد من أعرق الجامعات المتخصصة في مجال التعليم والتدريب والإدارة الرياضية.
وزار الوفد المنشآت التعليمية للجامعة، والملاعب والمرافق الرياضية، والمعامل التكنولوجية ومركز الطب الرياضي، وفندق الإقامة للطلبة والرياضيين، وتعرف على برامج المسابقات السنوية التي تستضيفها الجامعة، والتي تقدم أبطالاً ورياضيين على مستوى أولمبي ودولي، في أكثر من 25 رياضة متنوعة صيفية وشتوية.
والتقى الوفد وزير شؤون الشباب في تتارستان الروسية رينات صديقوف خلال اليوم الأخير من ملتقى كازان الدولي، وتعرف على البرامج الشبابية، وأهمية الرياضة في تنشئة الأجيال، وبحث فرص تنظيم المعسكرات والبرامج المشتركة، ودور الرياضة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.
وشارك الوفد الذي ضم سعيد الجسمي، نائب رئيس النادي، وفاطمة العامري، عضو مجلس الإدارة، وعمرو بدوي، المدير الرياضي للنادي، في ختام الملتقى بمؤتمر صحفي، استعرض فيه رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية للزيارة والشراكات للعام الثاني على التوالي، ومدى تأثير ذلك على تطوير خطة عمله وبرامجه، ودوره في صياغة الأفكار لتطوير مختلف الرياضات المائية خلال الفترات المقبلة.

الإمارات
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نادي أبوظبي للرياضات المائية
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