الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يعلن مدربه المؤقت

يوفنتوس يعلن مدربه المؤقت
19 مايو 2024 13:50

 
روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
ميلان.. «باهت»!
أتالانتا إلى «دوري الأبطال»


قال نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بعد الاستغناء عن خدمات مدربه ماسيميليانو أليجري، إن مدافعه السابق باولو مونتيرو يتولى مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأقال يوفنتوس مدربه السابق أليجري الجمعة الماضي، بسبب تصرفه خلال وبعد المباراة النهائية لكأس إيطاليا، والتي طرد خلالها.
وحالياً يعمل مونتيرو «52 عاماً»، وهو من أوروجواي مدرباً لفريق يوفنتوس تحت 19 عاماً، وسيقود الفريق الأول في مباراتيه المتبقيتين في مواجهة بولونيا الاثنين المقبل في ملعب الأخير، وأمام الضيف مونزا في 26 مايو الجاري.
وخلال مسيرته لاعباً في صفوف يوفنتوس ما بين 1996 و2005 تُوج مونتيرو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات.
وقال يوفنتوس في بيان «باولو هو أسطورة بالنسبة ليوفنتوس،. نتمنى لك كل التوفيق يا باولو».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
أليجري
آخر الأخبار
أفراد من الشرطة يتفقدون موقعا في خاركيف
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في غارات على خاركيف
اليوم 16:55
هجوم على منشأة نفطية يف روسيا
الأخبار العالمية
تعرض مصفاة نفط ومطار عسكري في روسيا للقصف
اليوم 16:43
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
علوم الدار
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
اليوم 16:25
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
الترفيه
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
اليوم 16:01
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
الأخبار العالمية
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©