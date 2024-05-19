فوز النصر وشباب الأهلي في كأس الإمارات للسلة

علي معالي (دبي)

شهدت منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة رجال، سباقاً شرساً بين النصر والوصل من جهة، وشباب الأهلي والشارقة من جهة أخرى، والدليل على ذلك فارق النقاط الضئيل جداً في المباراتين، في الأولى تفوق النصر بفارق نقطة واحدة بنتيجة 88-87، وفي الثانية فاز شباب الأهلي بفارق 4 نقاط، بنتيجة 77-73، وهو ما سيجعل مباراتي الذهاب المقرر لها مساء بعد غدٍ «الثلاثاء» قمة في التركيز، خاصة وأنه بحسب نظام البطولة، سيتم الاحتكام لفارق النقاط في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، لحسم هوية الفريق المتأهل لنهائي البطولة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

في المباراة الأولى التي جرت على صالة نادي الوصل، استطاع «العميد» التفوق على «الإمبراطور»، بصعوبة بالغة، حيث تقاسما الأرباع الأربعة للمباراة، تفوق النصر في الربعين الأول والثاني بنتيجة 26-22، 23-17، والوصل في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 25-21، 23-18، في مباراة أدارها طاقم حكام دولي مكون من يعقوب غابش، محيي الدين خطاب، حمزة عباس، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي المباراة الثانية استطاع شباب الأهلي بخبرة لاعبيه حسم اللقاء بالتقدم في الربعين الأول والثالث بنتيجة 20-13، 26-20، في حين تفوق الشارقة في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 27-21، 13-10، في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي، سالم الزعابي، ومحمد ريان.