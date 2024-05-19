السويدي بارك بطل «الذهبية» في «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق السويدي صامويل بارك بلقب وزن الريشة في النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ50 الذهبية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي اختتمت فعاليتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بتنظيم شركة بالمز الرياضية.

وتغلب صامويل بارك بوزن الريشة على منافسه الأردني علي القيسي بقرار الحكام، كما فاز الأذربيجاني طاهر أبدالييف بلقب وزن المتوسط، بعد فوزه على الروسي شخبان الخاسوف بالضربة القاضية.

وفاز البرازيلي إياجو ريبيرو بلقب وزن الذبابة، بعد فوزه على الياباني ياماتو فوجيتا، بالضربة القاضية الفنية.

شهد المنافسات وتوج الفائزين، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان.

كما حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا للبطولة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وفي باقي النزالات، فاز الأوزبكي جاكونجير جوماييف على البرتغالي أندريه فياليو في وزن المتوسط، وفاز الكازاخستاني ديار نورجزاف، على الأرجنتيني إمليانو سوردي، في وزن الخفيف الثقيل، والداغستاني أليبك سليمانوف على الماليزي أجيلان، في وزن الوسط، والقيرغيزستانية أنيليا تكتوكنوفا على السويدية إلين أولبرج في وزن الحر.

وأعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عن سعادته بما حققته النسخة الـ50 من بطولة محاربي الإماراتي من نجاح لافت وسط حضور جماهيري كبير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مؤكداً أن هذا النجاح يعد تأكيداً للدعم الكبير الذي تلقاه رياضات الفنون القتالية في الإمارات، وكذلك الجماهير الكبيرة الباحثة عن متابعته النزالات.

وقال الظاهري: سعداء بالتطور الكبير الذي وصلت إليه البطولة خلال الفترة الماضية، ووصولها إلى هذه المحطة المهمة في تاريخها، هذا النجاح يحملنا المزيد من المسؤولية من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل، ودعم الأبطال المحليين الجدد.

وأوضح أن هذا النجاح يكتب أيضاً للشراكات الاستراتيجية المستمرة مع كافة القطاعات من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، وخروج الحدث بهذه الصورة الإيجابية التي تليق بمكانة الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن جود العديد من الشباب الإماراتيين لمتابعة النزالات، يؤكد أن هناك جيلاً جديداً صاعداً يبحث عن دور مميز له في هذه الألعاب، وقال: هنا دورنا من أجل دعمهم، ووضعهم على الطريق الصحيح حتى يكونوا على منصات التتويج خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة أن البطولة أكدت مدى الشغف الكبير بألعاب الفنون القتالية المختلطة مع حضور هذا العدد الكبير من الجمهور للفعاليات، وحرصهم على متابعة النزالات حتى نهايتها.

وتابع: خضنا تجربة فريدة في النسخة الذهبية من البطولة، نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة لمزيد من النجاح والتميز خلال الفترة المقبلة، ودافع لإقامة المزيد من البطولات الاستثنائية، بحضور نخبة اللاعبين من الوطن العربي، وجميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن وجود 3 نزالات رئيسية في النسخة الـ50، تعد أيضاً تجربة استثنائية لافتة في تاريخ البطولة، الأمر الذي يدفعنا للعمل من أجل تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظرنا نزالات مع نخبة الأبطال من جميع أنحاء العالم.