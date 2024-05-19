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الرياضة

200 لاعب يشاركون في «دبي المفتوحة للشطرنج»

200 لاعب يشاركون في «دبي المفتوحة للشطرنج»
19 مايو 2024 17:16

 
رضا سليم (دبي) 

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج عن تفاصيل «النسخة 24» التي تقام بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وتنطلق منافساتها يوم السبت المقبل، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، من بينهم أكثر 80 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وتبلغ الجوائز 52 ألف دولار، وتستمر المنافسات إلى 2 يونيو المقبل. 
ويتصدر الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف «2729 نقطة»، قائمة المصنفين بالبطولة، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني «2654 نقطة».
أما أعلى مصنفة الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا «2437 نقطة»، ويشارك في البطولة سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج على رأس قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي، والذي حضره نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعثمان موسى عبدالله مدير البطولة، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي، ومهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالبطولة.
وأكد نجيب محمد صالح، أن بطولة دبي المفتوحة للشطرنج تعد من أكبر وأشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة، والتي كانت محطة مهمة في مسيرة العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الشطرنج، منهم البطل العالمي ماجنوس كارلسون، معرباً عن ثقته في محافظة هذه البطولة على مكانتها في خريطة الشطرنج العالمي، من خلال الجهود المبذولة في تطويرها سنوياً. 
وقال عثمان موسى مدير البطولة: تشهد نسخة هذا العام، استمرار نظام الفئتين «أ» و«ب»، والتي طبقها النادي من العام الماضي، وتصنيف الفئتين جاء بناءً على التصنيف العالمي للاعبين المشاركين، والمشاركة في الفئة «أ»، تبدأ من تصنيف دولي 2300 نقطة، بينما في الفئة «ب» تبدأ من 1600 إلى 2299 نقطة في التصنيف الدولي.
وأوضح أن البطولة ستقام بالنظام السويسري من 9 جولات، وأن زمن المباراة، عبارة عن 90 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، وتنطلق المباريات يومياً في الساعة الخامسة مساءً.
وأكد مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالبطولة، أن النسخة الجديدة تشهد مشاركة عدد من الحكام المواطنين، والذين سيحصلون على «نورم» المشاركة، لترقيتهم إلى لقب حكم دولي، بالإضافة إلى وجود عدد من الحكام الخبرة الذين لديهم الشارة الدولية، مشيراً إلى أن لجنة الحكام جاهزة لمراقبة المباريات ومنع الغش، وسبق أن شهدت البطولة أول حالة غش في العالم، وهناك مراقبة على جميع اللاعبين، وفي وجود مثل هذه الحالات تقوم لجنة الحكام بعمل تقرير، ورفعه إلى اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار.

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